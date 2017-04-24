Сотрудники Колэнерго присоединились к всероссийской программе «Готов к труду и обороне»

25 Апреля 2017 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») присоединились к всероссийской физкультурно-спортивной программе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ Кольского района энергетики разных возрастных групп сдали по четыре норматива: прыжок в длину, подтягивание на перекладине или отжимания, наклоны и упражнение на пресс.

Единственным участником среди мужчин в возрастной группе от 50 до 59 лет стал электромонтер службы распределительных сетей производственного отделения «Северные электрические сети» Николай Кисель, показавший отличные результаты на большинстве этапов.

«Участие в подобных мероприятиях – хороший способ проверить свои силы, поддерживать себя в хорошей спортивной форме и вести здоровый образ жизни. Уверен, что занятия спортом и подобный комплекс ГТО нужны всем, и молодежи особенно. Стараюсь быть для них примером, систематически занимаюсь плаванием, лыжами, скандинавской ходьбой. Рекламирую физическую культуру», - поделился своими спортивными установками Николай Кисель.

По итогам всех испытаний энергетики успешно сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».