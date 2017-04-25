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Главная » Спорт » Зрители Гран При России покатаются в Сочи на гоночных такси Mercedes
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 19:40

Зрители Гран При России покатаются в Сочи на гоночных такси Mercedes


Организаторы Гран При России 2017 совместно с менеджментом Формулы 1 и Mercedes-Benz разработали уникальное предложение для зрителей российского этапа, который пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля.

Впервые в истории чемпионата болельщики и гости Паддок Клуба получат возможность прокатиться на гоночном такси по трассе в дни Гран При в рамках нового мероприятия «Mercedes-Benz Race Laps».

Коммерческий директор Formula 1 Шон Брэтчес: «Формула 1 как глобальное спортивное развлечение обладает огромным потенциалом. Формат Mercedes-Benz Race Laps, позволяющий зрителю стать непосредственным участником гоночного уикенда, позволит привлечь еще больше болельщиков и сделать чемпионат еще более популярным».

Сергей Воробьев, НАО «Центр «Омега», компания-промоутер FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017: «Промчаться по трассе, на которой еще не остыли следы болидов Формулы 1, пройти сложные повороты, в которых только что боролись за доли секунд чемпионы мира, – уникальный опыт для зрителей Гран-при России Формулы 1. Это также отличная возможность для Сочи Автодрома как круглогодичного автоспортивного комплекса продемонстрировать свои возможности по организации широкого спектра гоночных активностей».

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Автомобили для гоночного такси предоставит компания Mercedes-Benz, отмечающая в этом году 50-летний юбилей дочернего спортподразделения AMG.

В честь этого события АО «Мерседес-Бенц РУС» при поддержке Сочи Автодрома устроит творческий конкурс и выберет 100 счастливчиков из числа зрителей, которые смогут прокатиться на автомобилях Mercedes-AMG с настоящими «звездами» автоспорта за рулем. В числе инструкторов – первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, шеф-инструктор Академии вождения AMG Алексей Карачев, шеф-инструктор Академии вождения Mercedes-Benz Александр Главнов, а также такие титулованные гонщики как Райнхольд Ренгер и другие.

Для участия в розыгрыше необходимо будет в срок до 14:00 часов 26 апреля заполнить форму на сайте amg.sochiautodrom.ru и ответить на вопрос «Почему именно я должен выиграть заезд по трассе Формулы 1».

Дополнительно организаторы разыграют сессии среди представителей СМИ, аккредитованных на гоночный уикенд и гостей Паддок Клуба.

Заезды пройдут в пятницу 28 апреля, в субботу 29 апреля и в воскресенье 30 апреля.

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