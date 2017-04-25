Зрители Гран При России покатаются в Сочи на гоночных такси Mercedes

25 Апреля 2017 года, 19:40

Организаторы Гран При России 2017 совместно с менеджментом Формулы 1 и Mercedes-Benz разработали уникальное предложение для зрителей российского этапа, который пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля.

Впервые в истории чемпионата болельщики и гости Паддок Клуба получат возможность прокатиться на гоночном такси по трассе в дни Гран При в рамках нового мероприятия «Mercedes-Benz Race Laps».

Коммерческий директор Formula 1 Шон Брэтчес: «Формула 1 как глобальное спортивное развлечение обладает огромным потенциалом. Формат Mercedes-Benz Race Laps, позволяющий зрителю стать непосредственным участником гоночного уикенда, позволит привлечь еще больше болельщиков и сделать чемпионат еще более популярным».

Сергей Воробьев, НАО «Центр «Омега», компания-промоутер FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017: «Промчаться по трассе, на которой еще не остыли следы болидов Формулы 1, пройти сложные повороты, в которых только что боролись за доли секунд чемпионы мира, – уникальный опыт для зрителей Гран-при России Формулы 1. Это также отличная возможность для Сочи Автодрома как круглогодичного автоспортивного комплекса продемонстрировать свои возможности по организации широкого спектра гоночных активностей».

Автомобили для гоночного такси предоставит компания Mercedes-Benz, отмечающая в этом году 50-летний юбилей дочернего спортподразделения AMG.

В честь этого события АО «Мерседес-Бенц РУС» при поддержке Сочи Автодрома устроит творческий конкурс и выберет 100 счастливчиков из числа зрителей, которые смогут прокатиться на автомобилях Mercedes-AMG с настоящими «звездами» автоспорта за рулем. В числе инструкторов – первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, шеф-инструктор Академии вождения AMG Алексей Карачев, шеф-инструктор Академии вождения Mercedes-Benz Александр Главнов, а также такие титулованные гонщики как Райнхольд Ренгер и другие.

Для участия в розыгрыше необходимо будет в срок до 14:00 часов 26 апреля заполнить форму на сайте amg.sochiautodrom.ru и ответить на вопрос «Почему именно я должен выиграть заезд по трассе Формулы 1».

Дополнительно организаторы разыграют сессии среди представителей СМИ, аккредитованных на гоночный уикенд и гостей Паддок Клуба.

Заезды пройдут в пятницу 28 апреля, в субботу 29 апреля и в воскресенье 30 апреля.