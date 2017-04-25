Даниил Квят: «У меня все хорошо в личной жизни»

25 Апреля 2017 года, 20:36

Российский пилот Toro Rosso перед отлетом в Сочи посетил Москву, где побывал на шоу «Вечерний Ургант» и рассказал журналистам портала F1News.ru о первых гонках сезона и про себя.

Про первые три гонка сезона:

«Пока все складывается для нас нормально. Но если посмотреть на таблицу результатов, то там не все так радужно. Правда, первая гонка сезона для меня прошла очень успешно. Важно, что у нас есть скорость и в квалификации, и в гонке — в последние два года такой роскоши не было. В Китае я сошел по техническим причинах, я ничего не мог сделать, тем более квалификацию я провел сильно, что опять же подтвердило нашу скорость. В Бахрейне она тоже была, но там я первый раз в сезоне ошибся на квалификации, такое бывает, особенно, когда результаты очень плотные. В самой же гонке все с самого начала пошло не лучшим образом, хотя мы претендовали на очки».

Про более сложные с этого сезона обгоны:

«Мне кажется, что все в порядке. После Австралии показалось, что все стало хуже, потому что в Мельбурне всегда бывает мало обгонов. К первой гонке все подошли консервативно, но в следующих, когда возможностей для обгона стало больше, как, например, в Бахрейне, я пришел к выводу: да, стало сложнее, но не невозможно».

Про интерес российского бизнеса к Формуле 1:

«Мы всегда рады новым партнерам и спонсорам, и сейчас самым крупным нашим партнером является Acronis, их поддержка нам очень приятна. Мы знаем, что сейчас не самые легкие времена, но думаем, что Формула 1 является отличной платформой для продвижения продуктов. Некоторые просто пока недооценивают, насколько это глобальный вид спорта. К сожалению, в России сейчас все немного замкнуты на футболе, на хоккее — это отличные виды спорта, я ничего не имею против, но есть же и другие...».

Про спортивного психолога:

«Мне рано об этом рассказывать, так как сейчас я предпочитаю работать над собой самостоятельно. Для себя я решил, что пока лучше работать над собой самому».

Про тесты в ралли:

«Да, я пробовал тестироваться и мне очень понравилось. Когда проезжаешь в сантиметрах от дерева на скорости в 180 км/ч в полном заносе, то это море адреналина. Опять же, там езда не по кругу, там каждый поворот — другая история, и это меня очень привлекает«.

Про личную жизнь (Квят встречается с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике):

«Сейчас у меня всё хорошо в личной жизни. Думаю да, это помогает держать оптимистичный настрой, надо это признать!».

Квят в «Вечернем Урганте»:



