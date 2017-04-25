В Североморске сформируют детскую хоккейную команду

26 Апреля 2017 года, 08:25

СЕВЕРОМОРСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – В Североморске будет сформирована детская команда по хоккею с шайбой. Планируется, что детская сборная будет называться «К-21», сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Инициатором формирования в Североморске детской хоккейной команды выступил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, являющийся тренером и капитаном одноимённой хоккейной команды штаба и управления флота «К-21».

Игроки формируемой детской хоккейной команды станут членами Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».