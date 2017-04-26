«Автомобилист» стал чемпионом Мурманска по хоккею с мячом

26 Апреля 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске подвели итоги чемпионата по хоккею с мячом среди городских команд. В турнире приняли участие 7 команд. Чемпионом в очередной раз стал клуб «»Автомобилист», вторую строчку чемпионата занял «Строитель», третье место досталось «Электрансу». Оргкомитет определил лучших игроков, тренера и судью. Лучшим вратарем по ходу соревнований признан Иван Потанин из команды «Автомобилист». Его партнер по команде Сергей Чернецкий стал лучшим бомбардиром чемпионата. Их наставник Виталий Малыгин назван лучшим тренером.

Победителей чемпионата награждал Игорь Морарь, президент федерации хоккея с мячом города Мурманска, заместитель председателя совета депутатов города Мурманска.

«Мурманск – это северный город и большую часть года нас окружает снег. В таком месте развитие зимних видов спорта является если не вынужденным, то точно необходимым. Каждый из присутствующих здесь спортсменов внес свой вклад в развитие спорта за Полярным кругом, за что им огромное спасибо», – сказал Игорь Морарь.