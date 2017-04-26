В Мурманске пройдут «Президентские спортивные игры»

26 Апреля 2017 года, 14:15

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области состоится региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля на спортивных объектах Мурманска. В спортивных играх примут участие 80 юношей и 80 девушек 2004-2005 годов рождения из разных городов Мурманской области в составе восьми команд.

В программу регионального этапа Президентских спортивных игр включены соревнования по баскетболу, плаванию, настольному теннису, шашкам и лёгкой атлетике. В соревнованиях определяются общекомандное первенство, личное первенство в плавании и лёгкой атлетике, а так же командное первенство по всем заявленным видам спорта. Команда-победитель регионального этапа отправится в Краснодарский край для участия во всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 7 по 28 сентября 2017 года во Всероссийском детском центре «Орленок».