Свежий взгляд на фитнес: сеть фитнес-клубов «Fresh Life» расширяется

26 Апреля 2017 года, 15:32

Одна из самых полезных тенденций последних лет - мода на спорт и здоровый образ жизни. Столица Заполярья не отстает от мегаполисов и развивается в индустрии фитнеса и красоты буквально на глазах.

Сегодня, 26 апреля, на Кольском проспекте, 135 свои двери распахнул новый фитнесс - центр сети «Fresh Life». В прошлом году открылся первый женский спортклуб этой сети, и вот, спустя полгода, оценить профессионализм специалистов, приобщиться к культуре здоровья и провести время с пользой смогут как женщины, так и мужчины.

Команда «Fresh Life» уверена - в новом фитнес-клубе Ваши тренировки будут проходить намного эффективней! Просторный зал площадью 350 кв.м., вмещает в себя тренажеры как иностранных, так и отечественных брендов, разделенных на несколько зон.

Взбодриться и расстаться с калориями помогут кардио-зона и зона с эллиптическими тренажёрами. Сайкл-студия приглашает «марафонцев», а любителей серьезных нагрузок разнообразием порадует зона для силовых тренировок.

«Мы работаем более 30 лет, чтобы делать людей красивее и счастливее» - это слоган всемирно известной итальянской компания «Technogym», комплекс тренажеров этой марки установлен в новом спортивном клубе. Помимо этого, клиенты смогут оценить гантельный ряд российской торговой марки «Foreman» и тренажеры концептуальной линейки «Pure Strenght» от Technogym.

«Fresh Life» решили удивить клиентов не только линейкой тренажеров, но и архитектурным ноу-хау. «Изюминкой нового клуба станет фрэш-бар, который спроектирован в «открытой» архитектуре прямо в тренажерном зале, - рассказала «Большому Радио» директор по развитию сети фитнес-клубов «Fresh Life» Татьяна Новикова, - наши клиенты смогут отдохнуть во время тренировки, выпить спортивный коктейль, свежий сок или горячий чай».

Сеть фитнес-клубов «Fresh-Life» развивается не только в пределах Мурманска. От столицы Заполярья не отстает и область - два современных фитнес-клуба работают в Мончегорске и Кандалакше и имеют большой спрос у жителей севера.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень сервиса, только лучшее спортивное оборудование и неповторимый стиль - все это гарантирует клиентам сеть фитнес-клубов «Fresh Life».

«Fresh Life»: г. Мурманск, пр. Кольский, 135 Тел. 777-001.

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