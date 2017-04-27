Более 20 тысяч мурманчан приняло участие в конкурсе «Лыжня зовет-2017»

27 Апреля 2017 года, 15:34

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске подвели итоги традиционного конкурса «Лыжня зовет-2017». В соревнованиях приняли участие более 20 тысяч мурманчан. Некоторые спортсмены участвуют в конкурсе уже более 30 лет. Конкурс проводится с 1971 года для популяризации лыжного спорта и привлечению населения города Мурманска к систематическим занятиям физической культурой. Соревнования проходили на площадке спорткомплекса «Снежинка». Лыжная трасса имеет протяженность 2100 метров.

Призы 46-го конкурса «Лыжня зовет – 2017» разыгрывались в 7 номинациях. Самым активным участником среди женщин старше 56 лет стала Вера Егорова. Ольга Онуфриенко признана самым активным участником среди женщин от 36 до 55 лет. Среди мужчин в возрасте старше 60 лет лучшим спортсменом назван Вадим Карпушов, а в возрасте от 18 до 60 лет – Дмитрий Аверкиев. Самой спортивной семьей признана семья Казанцевых. В номинации «Самая спортивная школа» в этом году названа МБОУ Гимназия №7. В номинации «Самое спортивное дошкольное образовательное учреждение» стало Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №11.

АГМ