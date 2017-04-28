Даниил Квят: «У нас есть скорость, и это главное!»

28 Апреля 2017 года, 17:33

В интервью пресс-службе Сочи Автодрома Даниил рассказал о старте сезона, новом болиде STR12, своих целях на этот год, и, конечно же, о домашней трассе – Сочи Автодроме.

– Как ты оцениваешь начало этого сезона? По прошествии трех первых гонок уже есть понимание, в каком направлении двигаться дальше в плане развития автомобиля?

– В целом, первые три гонки прошли неплохо, и у команды, конечно, есть понимание, как развивать болид в дальнейшем, я им доверяю, у них есть все показатели и данные по аэродинамике и прочим параметрам, необходимые для дальнейшей работы. У нас уже есть очки в этом сезоне, есть скорость, и это главное. Прошло еще только три гонки из двадцати, и у нас будет еще больше шансов набрать очки.

– Насколько комфортно ты чувствуешь себя в машине этого года? Подходит ли она тебе? Пришлось ли менять стиль пилотирования?

– Мне нравится этот болид, и я чувствую себя в нем комфортно. Что касается стиля пилотирования, в целом, машины этого года стали быстрее, можно тормозить позже, и быстрее входить в поворот.

– Как ты думаешь, насколько трасса Сочи Автодрома подходит машине Toro Rosso?

– Пока еще рано судить о том, подходит та или иная трасса. В принципе, до этого все треки одинаково подходили нашей машине, и, надеюсь, в Сочи будет похожая ситуация.

– На твой взгляд, изменилась ли стратегия команд в связи с новыми требованиями?

– Шины чуть дольше «живут» в этом году, поэтому пит-стопов стало чуть меньше, но, в целом, есть гонки, где стратегия особо не менялась.

– Что для тебя значит российский Гран-при?

– Это домашняя гонка для меня, здесь очень много болельщиков, российских флагов, огромная поддержка. Мне это очень нравится. Но, начиная с пятницы, это спортивный этап, как и любой другой в календаре, и это, прежде всего, большая концентрация, работа с инженерами.

– Это твой четвертый год в Формуле 1. Как ты можешь оценить свои предыдущие три сезона? Какой самый важный опыт ты приобрел за эти годы?

– Всё в Формуле 1 является опытом, ты каждый день чему-то учишься. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. В каждой гонке мы стараемся набрать очки. Чем лучше работа – тем больше сезонов.

Забавный момент: перед гонкой в Сочи Квят обновил дизайн своего шлема. Теперь на нем в мультяшном стиле изображен сам Даниил верхом на торпеде. Это отсылка к Гран При Китая 2016 года, когда после старта Квят резко вошел в первый поворот, чуть не столкнувшись с Себастьяном Феттелем. После финиша Себ возмущался маневром Квята, сказав, что он ворвался в поворот как торпеда.

Новый дизайн шлема Квята: