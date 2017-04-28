Стартовал Гран При России 2017

28 Апреля 2017 года, 23:10

Сочи Автодроме прошли тренировки в рамках четвертого в истории Гран При России — сладостный рев болидов Формулы 1 в очередной раз звучит на черноморском побережье.

Погода в Сочи сейчас стоит отличная — ясно, сухо, температура составляет +22°С. В общем, прекрасные условия для команд и пилотов, чтобы собрать ценную информацию о работе болида и найти подходящие настройки.

В первую тренировку на трассе работали два российских пилота — компанию Даниилу Квяту составил резервный гонщик Renault Сергей Сироткин, заменявший Нико Хюлькенберга.

К сожалению, на треке Сергей пробыл недолго. Уже на третьем круге на машине Сироткина внезапно отключилась силовая установка. Инженер попросил пилота перезапустить двигатель, но заблокировалось коробка передач и Сергей покинул кокпит. Позже выяснилось, что проблема имела гидравлический характер.

Что касается Квята, то первую часть заездов Даниил завершил на неплохом 11-м месте, опередив напарника Карлоса Сайнса — испанец закончил тренировку на 14-м.

Вторая часть пятничной тренировки для всех пилотов прошла более продуктивно. Два лучших времени показали пилоты Ferrari. Себастьян Феттель и Кими Райкконен оставили позади главных соперников из Mercedes, показавших третье и четвертое время. Причем, Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона.

Даниил Квят откатал 35 кругов и показал 17-е время. После тренировок Квят рассказал журналистам, что остался недоволен скоростью машины:

«Пока нашей машине не хватает скорости, она работает не так, как мы хотим. Сегодня вечером нам придется хорошо поработать, проанализировать, почему она так себя вела, и найти какое-то решение перед третьей тренировкой и квалификацией».

Полные результаты второй тренировки:

«Я доволен, как прошел день — у нас не было никаких проблем. Я получал удовольствие от управлением болида, все было прекрасно. Теперь нам надо не хуже выступить завтра. Сегодня была только пятница, и мы ничего не знаем о том, чем занимались наши конкуренты. Однако, для нас этап в Сочи начался хорошо. Постараемся, сильно выступить завтра, борясь за поул-позишн», — цитирует Кими Райкконена портал crash.net.

Отметим отличную работу организаторов Гран При — на Сочи Автодроме прекрасная спортивная атмосфера и созданы самые комфортные условия как для болельщиков, так и для команд.