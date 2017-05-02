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Главная » Спорт » Гран При России 2017 – полные трибуны и отличная погода
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 19:25

Гран При России 2017 – полные трибуны и отличная погода


30 апреля с успехом прошел четвертый в истории России Гран При Формулы 1. Пресс служба Сочи Автодрома публикует отчет о прошедшем спортивном празднике на черноморском побережье.

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В день гонки пилотов «королевских гонок» поддерживали около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов Формулы 1.

Три года назад трасса в Сочи появилась в календаре Чемпионата мира, и теперь уже невозможно представить Формулу 1 без рекордов пилотов на Сочи Автодроме, без красочных фотографий болидов на фоне заснеженных гор и стадионов Олимпийского парка.

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Но именно в этот уикенд поклонники автоспорта открыли для себя совершенно новый Гран При России. Гоночный уикенд, который в этом году прошел при поддержке титульного партнера Группы ВТБ и спонсора – компании «ЛУКОЙЛ», превратился в настоящий автоспортивный фестиваль с развлекательной программой, которая продолжалась несколько дней, заряжая праздничным настроением и адреналином всех, кто пришел на Сочи Автодром и в Олимпийский парк. Болельщики из России, Финляндии, Великобритании, Казахстана, Украины, Армении, Германии, Франции в полной мере ощутили гостеприимство Сочи Автодрома, ведь в этом году на российской трассе началась новая страница в истории «королевских гонок», и Формула 1 стала еще ближе к своим преданным фанатам – впервые в истории чемпионата зрители смогли прокатиться по трассе. Такую уникальную возможность подарили болельщикам организаторы Formula 1 ВТБ Гран При России совместно с Formula One Management и компанией «Мерседес-Бенц РУС». Сто счастливчиков из числа зрителей, победивших в творческом конкурсе, а также гости Paddock Club и представители СМИ наслаждались высокими скоростями гоночного такси Mercedes-Benz Laps в течение всех трех дней уикенда. Пассажиры, которые не могли поверить в свою удачу, отправлялись в захватывающую дух поездку вместе с асами автогонок – первым российским пилотом Ф1 Виталием Петровым, шеф-инструктором Академии вождения AMG Алексеем Карачевым, шеф-инструктором Академии вождения Mercedes-Benz Александром Главновым и другими звездами автоспорта.

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Четвертый по счету Гран При России войдет в историю Формулы 1 еще и потому, что стал первым в Европе, где зрители вживую увидели абсолютно новые болиды, построенные по техническим правилам 2017 года, – до этого три этапа сезона прошли в Австралии, Китае и Бахрейне. Новые скорости автомобилей дали о себе знать – в субботней квалификации пилот Ferrari Себастьян Феттель установил новый рекорд Сочи Автодрома – 1:33.194, побив прошлогоднее время Нико Росберга 1:35.337.

Уже в пятницу, когда прошли первые официальные тренировки команд, поклонники автоспорта могли стать свидетелями того, как гоночные автомобили на скорости свыше 300 км/ч мчатся по длинным прямым и штурмуют сложные повороты и узкие шиканы. В субботу квалификация нарушила гегемонию Mercedes, когда алые болиды Ferrari завоевали первый ряд стартовой решетки на воскресную гонку. А в воскресенье «Большие призы» доставили немало удовольствия ценителям интригующей острой борьбы.

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Победу в Сочи, несмотря на противостояние Ferrari, праздновал пилот Mercedes Валттери Боттас, впервые в карьере. Как и в предыдущие годы, кубок победителю вручал Президент Российской Федерации Владимир Путин, который посетил Гран При России Формулы 1 в четвертый раз.

Российский пилот Даниил Квят на своем домашнем Гран При приехал на 12-й позиции. Также российские болельщики увидели на трассе и другого соотечественника – в пятничной тренировке за рулем гоночного болида выступал резервный пилот Renault Sport F1 Team, участник программы SMP Racing Сергей Сироткин.

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Но не только агрессивная красота болидов Формулы 1 привлекала посетителей Сочи Автодрома. Во второй раз гонкой поддержки стала российская серия Mitjet 2L Arctic Cup. На подиум в субботу и воскресенье поднимались Иван Лукашевич, Алексей Карачев, Повилас Янкавичюс, Нерсес Исаакян. Зрелищные заезды спортпрототипов стали удачным дополнением к гонке Формулы 1.

Насыщенная развлекательная программа не давала скучать зрителям в течение всех четырех дней. Кульминацией праздника стали концерты группы «Любэ» в субботу и грандиозный фестиваль Европа Плюс Фест в воскресенье.

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