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Главная » Спорт » Sauber получит двигатели Honda
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 19:40

Sauber получит двигатели Honda


С 2018 года команда Sauber перейдет с силовых установок Ferrari на моторы Honda. Об этом обе стороны официально объявили во время Гран При России. Сейчас швейцарский коллектив использует прошлогодние агрегаты Ferrari, которые не позволяют команде стабильно финишировать в очках. Хотя пока продукция Хонды, мягко говоря, не блещет результатами, руководители Sauber уверены, что в следующем году японские силовые установки заметно прибавят...

«Для нас большая честь сотрудничать с Honda в ближайшие годы. Мы меняемся, что теперь видно не только по смене владельцев, но и по новому технологическому партнерству с Honda. Мы с нетерпением ждем начала работы с новыми партнерами. Для нас откроются множество возможностей. Мы благодарны Honda за готовность стать нашими партнерами и начать плотное сотрудничество», – сообщила Мониша Кальтенборн, руководитель Sauber.

«Мы сотрудничаем с McLaren c 2015 года, а с 2018-го к этому партнерству добавится еще одно – Honda рада объявить, что ее новым клиентом станет команда Sauber. Для нас это новый вызов. Чтобы максимально использовать преимущества поставки силовых установок двум командам, мы расширим научно-исследовательский центр в Сакуре и операционную базу в Милтон-Кинс. Мы каждый день работаем изо всех сил, чтобы порадовать наших болельщиков высокими результатами», – заявил Кадзухидэ Морияма, ведущий бренд-менеджер Honda Motor.

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Как поставки второй команде отразятся на прогрессе Хонды, которая за последние три года так и не смогла помочь McLaren вернуться в лидирующую группу? Пока все в целом выглядит оптимистично. Чем больше Хонда будет получать технической информации о своих моторах от разных болидов, тем быстрее можно будет добиться увеличения эффективности моторов. Приоритет Хонды – победы в Гран При, поэтому понятно, что ставка делается на McLaren. Именно британский коллектив будет получать самые последние новинки от японцев, а Sauber станет своеобразным испытательным полигоном, который будет проверять различные экспериментальные решения. Более того, Sauber может стать де-факто дочерней командой McLaren, по аналогии Red Bull и Toro Rosso.

После гонки в Сочи портал Motorsport опубликовал инсайд, сообщающий о том, что помимо моторов Honda, Sauber с 2018-года будет использовать коробки передач и вспомогательную электронику от McLaren. А британцы, в свою очередь, получат в свое использование инновационную аэродинамическую трубу Sauber в Хинвиле. Кроме того, сотрудничество между McLaren и Sauber в будущем будет касаться и участников молодежной программы британской команды: молодые пилоты смогут получить возможность выступать за Sauber.

В общем, сотрудничество McLaren и Sauber пойдет на пользу обеим командам, но наибольшую выгоду получат британцы. Будем надеяться, что все эти решения помогут McLaren опять бороться за подиумы.

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