Мурманчанин принял участие в экстремальном супермарафоне в Краснодарском крае

02 Мая 2017 года, 13:24

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров смог успешно преодолеть 80-километровую дистанцию супермарафона по пересечённой местности – так называемого трейлраннинга – из Новороссийска в Геленджик.

На старт этого забега вышли почти 100 атлетов-любителей. Им предстояло пробежать 80 километров по горному хребту Маркотх с перепадом высот в 3300 метров, по пути преодолев более 50 водных рубежей различной степени трудности. На трассе – крутые подъёмы и спуски, броды, ямы, густая грязь. Участники супермарафона были поставлены в жёсткие временные рамки - на преодоление дистанции отводилось 18 часов.

«В этих условиях было очень важно правильно распределить силы, грамотно питаться и подобрать удобную экипировку. Ведь малейший промах – и пришлось бы сходить с дистанции, ожидая эвакуации с трассы», – передает пресс-служба УФСИН.

Василий Комиссаров смог успешно справиться со всеми испытаниями, в итоге показав на финише достойный результат в 13 часов 58 минут и 27 секунд. По словам Василия, это был его первый в жизни опыт участия в подобных супермарафонах. До выхода на старт он прошёл курс занятий в тренировочном лагере лучших российских трейлраннеров, основателей школы «Trail Running School», Дмитрия и Екатерины Митяевых.

Главной наградой, по признанию Комиссарова, была радость на финише, когда понимаешь, что ты смог преодолеть все трудности, выстоять в столь суровом испытании.