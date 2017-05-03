Кировск посетили легенды лыжного спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов и Михаил Девятьяров

03 Мая 2017 года, 16:23

КИРОВСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - В Кировске прошли всероссийские лыжные соревнования «Хибинская весна - 2017» на призы компании «ФосАгро» и администрации города. В стартах приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов страны и из Белоруссии.

По приглашению компании «ФосАгро» почетными гостями «Хибинской весны» стали чемпионы и призеры Олимпийских игр Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров, а также вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов и ответственный секретарь Федерации Юрий Гармаш.

Приглашать именитых спортсменов в Кировск – добрая традиция компании «ФосАгро». По словам заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» по работе с государственными органами Валерия Фёдорова: «Наша компания активно поддерживает развитие спорта во всех регионах своего присутствия. Именно поэтому мы возродили легендарные соревнования «Хибинская весна» в Кировске. К нам приехали спортсмены со всех городов России, а также из Белоруссии. Это настоящий праздник для всей Мурманской области. Руководство «ФосАгро» делает все для того, чтобы нашу компанию знали не только как лучшего производителя качественных удобрений, но и как социально-ответственного партнера».

Программа пребывания в Кировске у почётных гостей была очень насыщенной. Помимо участия в церемонии открытия и награждении победителей «Хибинской весны», знаменитые спортсмены провели мастер-класс для воспитанников лыжного отделения детско-юношеской спортивной школы, поучаствовали в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья». Как отметил олимпийский чемпион Михаил Девятьяров: «Кировск - особенное место для всех лыжников. Именно здесь мы получали свои первые разряды. И сейчас здесь благодаря компании «ФосАгро» снова созданы все условия для тренировок, подготовлены трассы высочайшего уровня. Уверен, что «Хибинская весна» с каждым годом будет привлекать всё больше участников».

Победителями гонок «Хибинской весны» среди юниоров стали Анастасия Бекряшева из Кандалакши и Алексей Лупандин из Мурманска. Среди взрослых спортсменов первые места заняли Павел Магазеев (Республика Беларусь) и Анастасия Власова (Мончегорск). В эстафете сильнейшей оказалась команда из Мончегорска.