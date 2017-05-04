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Главная » Спорт » Фернандо Алонсо допущен к Инди-500
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 17:30

Фернандо Алонсо допущен к Инди-500


Двукратный чемпион мира и пилот McLaren Фернандо Алонсо готовится участвовать в легендарной заокеанской гонке «500 миль Индианаполиса» или Инди-500. Вместе с «24 часа Ле-Мана» и Гран При Монако эта гонка считается самой престижной и статусной в мире. В этом году Индии-500 пройдет 28 мая, в день гонки Ф1 в Монако. Поэтому состязание на Лазурном берегу Фернандо придется пропустить.

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3 мая коллектив Andretti Autosport вместе с Алонсо представили раскраску болида IndyCar, за рулем которого испанский гонщик поедет в Инди-500, а также провели первые тесты, так называемые «тесты новичка».

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Тесты нужно выполнить не только, чтобы освоиться с техникой «Индикаровских» гонок, но и чтобы получить допуск к самой гонке. Для этого Фернандо проехал 10 кругов со скоростью 205-210 миль/ч, 15 кругов со скоростью 210-215 миль/ч и 15 кругов со скоростью 215-220 миль/ч. Всего испанец проехал 51 круг со средней скоростью 219 миль/ч или 353 км/ч.

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«Мне было интересно, старт получился неплохим, я постепенно наращивал скорость. Сначала было непросто достичь минимальной скорости, но затем стало легче. Надеюсь, я смогу прибавить еще. С каждым новым кругом я начинаю лучше понимать машину. В определенные моменты болид ехал сам, я им не рулил. Но все же я уже чувствую себя комфортно в болиде. Спустя 30-40 кругов начинаешь привыкать к траекториям, к тому, когда лучше переключить передачу. Пока все хорошо, но настоящая работа только начинается», – сообщил Алонсо после тестов.

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«Заезды Фернандо прошли великолепно. Он все сделал идеально. Теперь нам необходимо изучить данные, а Фернандо сможет сравнить их со своими ощущениями. Это поможет ему лучше подготовиться», – сообщил Майкл Андретти, руководитель команды Andretti Autosport.

Короткий видеоролик, посвященный машине Алонсо в «Инди-500»:

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