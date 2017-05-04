Спорткомплекс в Росляково обойдется в 44 млн рублей

04 Мая 2017 года, 15:51

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Городской спортивный центр «Авангард» ищет подрядчика для строительства спорткомплекса в Росляково. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок — сегодня утром завершился приём заявок и началась работа комиссии.

Напомним, что о появлении спортивного комплекса в районе Приморской улицы в Росляково власти заговорили летом прошлого года. Однако осенью на одном из заседаний областного правительства стало известно, что строительство комплекса задерживается. Проект финансируется путём государственно-частного партнерства с привлечением средств компании «Роснефть». Начальная цена контракта составляет 44,3 млн рублей.

В состав объекта, согласно документации, включены площадки для воркаута и уличных тренажеров, поля для стритбола и мини-футбола, а также беговые дорожки и места для прыжков в длину.