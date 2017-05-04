Более пяти тысяч человек приняли участие в мероприятиях Праздника Севера

05 Мая 2017 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ - Общее количество участников Праздника Севера и Праздника Севера учащихся в 2017 году превысило 9,4 тысячи человек, из них в мероприятиях 83-го Праздника Севера приняли участие более 5 тысяч человек из 54 регионов России и 11 стран мира: Норвегии, США, Финляндии, Италии, Германии, Нидерландов, Австралии, Франции, Казахстана, Эстонии и республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Впервые в рамках 83-го Праздника Севера состоялся лыжный марафон на 50 км классическим стилем, в котором приняли участие члены паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам, в том числе мурманчанка Екатерина Мошковская. Самым массовым мероприятием праздника Севера стал XX юбилейный традиционный массовый лыжный пробег стран Баренцрегиона «Лыжня Дружбы», который в этом году привлек 3350 участников.

В рамках 57-го Праздника Севера учащихся наиболее представительными по числу участников стали соревнования по лыжным гонкам. Об этом рассказала первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.