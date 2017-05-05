В Полярных Зорях построят физкультурно-оздоровительный комплекс

05 Мая 2017 года, 16:03

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В администрации Полярных Зорь состоялось совещание по вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

Общая стоимость строительства объекта, согласно сметной документации, составляет 177,8 миллионов рублей. Построить ФОК планируют за четыре года.

В настоящее время проводится подготовка и согласование технического задания и конкурсной документации для того, чтобы в течение мая-июня провести все конкурсные процедуры.

Глава города Максим Пухов заверил, что работы по строительству нового спортивного объекта будут начаты этим летом.