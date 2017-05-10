Льюис Хэмилтон – богатейший спортсмен Великобритании

10 Мая 2017 года, 18:30

Издание из Лондона, газета Sunday Times составила свой традиционный список самых богатых спортсменов в Великобритании. Как и год назад, первое место занимает трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Состояние Хэмилтона за прошлый год увеличилось на 25 миллионов фунтов и теперь оно составляет 131 миллион.

Второе место у футболиста «Манчестер Юнайтед» шведа Златана Ибрагимовича. Состояние 35-летнего спортсмена оценивается в 110 млн фунтов. Третья строчка также у игрока «Манчестер Юнайтед», капитана клуба Уэйна Руни с 93 млн фунтов.

Четвертый в списке – повесивший шлем «на гвоздь», чемпион 2009 года Дженсон Баттон с показателем в 86 млн фунтов. Дженсон завершил карьеру в Формуле 1 в прошлом году, но уже в мае опять вернется за руль болида McLaren. Баттон будет заменять на Гран При Монако Фернандо Алонсо, отправившегося покорять «Инди-500».

Замыкает пятерку богатейших спортсменов Соединенного Королевства гольфист Рори Макилрой с 82 млн фунтов.

Суммарно в топ-10 списка больше всего представителей футбольного мира – их пятеро. Кроме них в списке два автогонщика и по одному баскетболисту, гольфисту и теннисисту. Кстати, теннисист в списке Sunday Times – это Энди Маррей, первая ракетка планеты в одиночном разряде, а также двукратный олимпийский чемпион. Состояние Маррея оценивается в 77 млн фунтов.

Портал GranPrix247.com подготовил иконографику по списку Sunday Times: