Геймеры сразятся за место команде Формулы 1

10 Мая 2017 года, 19:00

Именитая команда McLaren объявила о начале конкурса World's Fastest Gamer, победитель которого получит контракт на работу в британском коллективе. Должность довольно интересная – «виртуальный тестер». Сотрудник должен будет работать на профессиональном и очень реалистичном гоночном симуляторе, оценивая эффективность технических решений, которые после виртуальной обкатки появятся на боевых болидах McLaren.

Конкурс проводится для геймеров со всего мира, то есть участником состязания может стать любой человек из любой точки планеты. Старт конкурса намечен на лето. Виртуальные онлайн-соревнования пройдут в различных гоночных симуляторах и на разных платформах. По их результатам определятся четверо международных финалистов и еще шестерых участников финала отберут эксперты.

Финал состоится осенью в Технологическом центре McLaren. На последней стадии конкурса десять лучших участников будут не только соревноваться друг с другом в самых разных гоночных симуляторах, но и должны показать свои технические знания, способность работать в команде, физическую и психологическую подготовку.

«World's Fastest Gamer – это великолепная возможность не только в игровой индустрии, но и для всех в McLaren и в автоспорте целом. Киберспорт набирает популярность с огромной скоростью, теперь реальный и виртуальный мир почти не отличимы. Поэтому мы выбрали правильное время для такого уникального и захватывающего предложения, объединяющее мир гонок и киберспорт.

Задача World's Fastest Gamer состоит в том, чтобы найти лучшего виртуального гонщика во всем мире. Наш конкурс проводится на множестве платформ и игр, так как мы не хотим ограничивать количество участников – мы приветствуем игроков со всей планеты.

Победитель конкурса получит уникальную возможность стать полноценным сотрудником McLaren. Все это делается на полном серьезе и ответственностью – нам действительно нужна дополнительная поддержка для работы на двух симуляторах, так что конкуренция и процесс отбора будет очень строгими, безжалостными и очень интересными для зрителей», – цитирует пресс-служба McLaren исполнительного директора Зака Брауна.