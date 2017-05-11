Команды Формулы 1 изменяют ливреи болидов к Гран При Испании

11 Мая 2017 года, 19:30

Начиная с Гран При Испании машины Ф1 немного изменят свои ливреи. В прошлом месяце FIA внесла поправки в регламент чемпионата, согласно которым номера пилотов на болидах должны быть существенно увеличены. Кроме того, в дополнении к крупным номерам должны появиться телевизионные сокращения фамилий пилотов. Все это делается с заботой о болельщиках, так как нововведения помогут лучше различать гонщиков во время трансляций.

Теперь размер шрифта номеров должен быть не менее 23 сантиметра в высоту, и с толщиной не менее 4 сантиметров. Сокращенное имя пилота должно быть не менее 15 см высотой и не менее 3 см толщиной. При этом цифры и фамилия должны контрастировать с фоном.

Первой обновленную ливрею показала чемпионская Mercedes. Номера на носовых обтекателях стали заметнее, а на «акульих плавниках» появились надписи 44 HAM и 77 BOT, а также национальные флаги гонщиков.