Мурманчане участвуют в турнире по греко-римской борьбе в Геленджике

12 Мая 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ - Завтра в Дивноморском (Геленджик) состоится торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова. Турнир проводится третий раз в спорткомплексе пансионата с лечением «Фламинго», названном в его честь. Его организаторы: Людмила Гайнанова, Виктор Сайгин, председатель Мурманской региональной общественной организации «Оздоровление северян», председатель правления Мурманского областного отделения «Российского фонда мира», депутат Мурманской областной Думы и Михаил Ушаков, соратник Рифа Гайнанова.

«Традиционно на турнир по греко-римской борьбе в Дивноморском приезжают борцы из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Мурманской области, Кабардино-Балкарии. В этом году к ним присоединились команды из Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Южного федерального округа. Все команды очень серьезные, с высоким уровнем подготовки. Уверен, мы увидим зрелищные красивые поединки и торжество командного духа. Для приема гостей все готово, как говорится, от сувениров до табло», – рассказал накануне открытия Виктор Сайгин.

Главный судья соревнований – судья международной категории по греко-римской борьбе, заслуженный тренер РСФСР Сергей Новаковский (Екатеринбург). В 2012 году Сергей Викторович обслуживал в качестве судьи Олимпийские игры в Лондоне.

Сегодня в пансионате проходят последние подготовительные мероприятия - работает мандатная комиссия, проводятся медицинский контроль, взвешивание участников, жеребьевка. Завтра состоится церемония открытия турнира, начнутся предварительные поединки. Турнир продлится до 15 мая.