В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона

12 Мая 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Ледовом дворце спорта состоялся круглый стол по развитию хоккея в Мурманской области.

Федерация Хоккея Мурманской области выступила с инициативой регулярно собираться и подводить итоги сезона, строить планы на будущий сезон, выслушивать мнение всех заинтересованных лиц в развитии хоккея и находить компромисс.

«В развитии хоккея в регионе наблюдается положительная динамика. Если в 2012 году им занимался 1561 человек, то в этом году – 3148, почти во всех муниципалитетах и на всех уровнях. Есть у нас Ночная хоккейная лига и Баренц лига», – отметила Светлана Наумова, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Президент Федерации Хоккея Андрей Нифантьев рассказал, что сезон выдался прогрессивным. В Чемпионате Мурманской области приняли участие пять команд, каждая сыграла по 16 игр. В этом году число команд увеличилось: присоединилась сборная Северного флота.

Команда «Баренцспорт» успешно представила Мурманскую область на финальных играх Ночной хоккейной лиги в Сочи, где заняла 16 место из 64. Также в Сочи состоялся финальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. В двух возрастных группах регион представляла команда «Красные лисы», в составе которой воспитанники мурманской ДЮСШ-6, она заняла шестое место.

В адрес Федерации в минувшем сезоне поступило предложение разработать такие соревнования, где принимали бы участие дети, которые занимаются на открытых площадках. Федерация разработала положение, которое Спортивный комитет поддержал.

Игры Баренц хоккейной лиги были приурочены к 83 Празднику Севера. В них приняли участие команды Мурманской области, Норвегии и Финляндии. Лига существует уже девятый год, отыграно восемь сезонов, почти все годы лидировали команды региона, но в последнем сезоне выиграла сборная Тромсе.

С 30 апреля по 1 мая уже второй раз состоялся региональный этап «Кубка Добрый Лед», в этом году его география была расширена. На лед вышли пять команд, одна из них – команда девочек. Лидером стала команда из Апатитов, они и представят мурманскую область на межрегиональных соревнованиях.