В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

«Пробег Мира» - без него уже многие годы не обходится праздник Победы
 
 
 
 

Курсы валют 12.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8968
-1,5116
1 USD
Доллар США
57,1161
-0,9663
1 EUR
Евро
62,1595
-1,1039
10 NOK
Норвежских крон
66,6108
-0,2620
10 SEK
Шведских крон
64,5555
-0,7651
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.6 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
12 Мая 2017, 16:25
В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
В России продолжают дорожать овощи
12 Мая 2017, 16:20
В России продолжают дорожать овощи
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
12 Мая 2017, 12:12
Мурманчанам расскажут о поступлении в Нахимовское училище
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
12 Мая 2017, 11:44
Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
 
 
 
 

Самое читаемое

Самолёт с отказавшим двигателем совершил посадку в Апатитах
12 Мая 2017, 11:44
Пограничники доставили в Мурманск норвежский рыболовный траулер
11 Мая 2017, 16:45
Девушка выпала из окна в Мурманске
12 Мая 2017, 10:57
Мужчина выпал из окна в Кандалакше
11 Мая 2017, 16:54
Несанкционированное «кладбище» животных обнаружили в Мурманской области
11 Мая 2017, 17:10
Девять мурманчан стали фигурантами уголовных дел о поддельных справках
12 Мая 2017, 13:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 16:25

В Мурманске подвели итоги хоккейного сезона


МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Ледовом дворце спорта состоялся круглый стол по развитию хоккея в Мурманской области.

Федерация Хоккея Мурманской области выступила с инициативой регулярно собираться и подводить итоги сезона, строить планы на будущий сезон, выслушивать мнение всех заинтересованных лиц в развитии хоккея и находить компромисс.

«В развитии хоккея в регионе наблюдается положительная динамика. Если в 2012 году им занимался 1561 человек, то в этом году – 3148, почти во всех муниципалитетах и на всех уровнях. Есть у нас Ночная хоккейная лига и Баренц лига», – отметила Светлана Наумова, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Президент Федерации Хоккея Андрей Нифантьев рассказал, что сезон выдался прогрессивным. В Чемпионате Мурманской области приняли участие пять команд, каждая сыграла по 16 игр. В этом году число команд увеличилось: присоединилась сборная Северного флота.

40 2

Команда «Баренцспорт» успешно представила Мурманскую область на финальных играх Ночной хоккейной лиги в Сочи, где заняла 16 место из 64. Также в Сочи состоялся финальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. В двух возрастных группах регион представляла команда «Красные лисы», в составе которой воспитанники мурманской ДЮСШ-6, она заняла шестое место.

В адрес Федерации в минувшем сезоне поступило предложение разработать такие соревнования, где принимали бы участие дети, которые занимаются на открытых площадках. Федерация разработала положение, которое Спортивный комитет поддержал.

Игры Баренц хоккейной лиги были приурочены к 83 Празднику Севера. В них приняли участие команды Мурманской области, Норвегии и Финляндии. Лига существует уже девятый год, отыграно восемь сезонов, почти все годы лидировали команды региона, но в последнем сезоне выиграла сборная Тромсе.

С 30 апреля по 1 мая уже второй раз состоялся региональный этап «Кубка Добрый Лед», в этом году его география была расширена. На лед вышли пять команд, одна из них – команда девочек. Лидером стала команда из Апатитов, они и представят мурманскую область на межрегиональных соревнованиях.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В России продолжают дорожать овощи
2.
По факту смерти женщины при пожаре в Росляково началась проверка
3.
Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Мурманске в ноябре 2016 года
4.
Вынесен приговор «Североморским боксерам»
5.
В Абрам-Мысе приостановлена работа детского сада и школы
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта