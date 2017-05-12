В Мурманске пройдут отборочные соревнования по функциональному многоборью среди любителей

15 Мая 2017 года, 10:05

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В клубе «Crossfit Мурманск» 27 мая под эгидой ОФСОО «Федерация функционального многоборья» пройдет «MAXIMAL NUTRITION CUP», региональные отборочные соревнования по функциональному многоборью среди любителей на Кубок России, который состоится в середине июля в Москве в рамках «Гераклиады-2017».

Функциональное многоборье – это спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири) и циклической работы (бег, гребля). Подобные отборочные соревнования в настоящее время проходят во всех регионах России. Как заявляют организаторы, «будет очень непросто, конкуренция высокая, но, поверьте, оно того стоит!» Сейчас атлеты Мурманской области усиленно готовятся к предстоящим отборочным соревнованиям. Тех, кто окажется лучше всех на Крайнем Севере, ждет главное спортивное событие будущего лета – масштабный фестиваль спорта «Гераклиада».

«В 2016 с большим успехом отгремели отборочные соревнования, на которых приняли участие около 50 спортсменов из Апатитов, Кировска, Мончегорска и Мурманска, – рассказывает руководитель клуба «Crossfit Апатиты» Удальцов Илья, региональный представитель Федерации. – Отгремели в прямом смысле слова: громкая музыка, грохот штанг, крики атлетов и болельщиков. Мероприятие не оставило равнодушными ни одного участника этого события, учитывая, что в нашем регионе оно проходило впервые».

В итоге Мурманскую область в ноябре прошлого года в Москве представили шесть заполярных атлетов (три девушки и три парня), которые продемонстрировали силу и выносливость, технику работы со штангой и гирей, навыки гребли и многое другое. Один из мурманских спортсменов завоевал серебряную медаль.

Подробная информация и регламент мероприятия в официальной группе ВКонтакте.