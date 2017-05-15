«ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного этапа Гран-при в Москве в рамках чемпионата мира по шахматам 2018 года

15 Мая 2017 года, 13:25

МОСКВА/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Группа «ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного тура Гран-при по шахматам, который проходит в Москве с 12 по 21 мая и является частью чемпионского цикла 2017-2018 гг.

О партнерстве между Группой «ФосАгро», одним из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире, и компанией World Chess by Agon Limited, владеющей коммерческими правами на организацию турниров чемпионского цикла ФИДЕ по всему миру, было объявлено 12 мая 2017 г. во время официальной церемонии открытия московского этапа Гран-при.

За победу в московском этапе Гран-при сражаются 18 шахматистов из 12 стран, в том числе и пять российских игроков: Александр Грищук, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Эрнесто Инаркиев.

««ФосАгро» на протяжении последних 7 лет является бессменным генеральным партнером Российской шахматной федерации. Философия шахмат и развития компании созвучны – в их основе стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди своих конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на товарных рынках 100 стран мира, включая приоритетный российский рынок.

Мы также поддерживаем матчи за звание чемпиона мира по шахматам, которые проходят в России, например, в Сочи (2014), и матчи с участием российских гроссмейстеров, например, в Нью-Йорке (2016), где Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру. Сегодня рады выступить официальным партнером состязаний Гран При, проходящих в российской столице, и надеемся, что в матче за звание чемпиона мира в следующем году обязательно будет выступать российский гроссмейстер.

Мы заботимся и о будущем российской шахматной школы, популяризируя шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат.

Помимо поддержки шахмат, нам удается решать и бизнес-задачи по повышению узнаваемости бренда «ФосАгро» и расширению базы потенциальных инвесторов и партнеров», отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев.

Любители шахмат могут наблюдать за ходом московского этапа Гран-при как на площадке, так и в интернете на сайте WorldChess.com.

«Я рад, что «ФосАгро» продолжает оставаться нашим партнером. Наша главная цель – повысить популярность шахматного спорта по всему миру и сделать шахматные турниры как можно более зрелищными.

Во время чемпионата мира мы поняли, что болельщикам важно видеть все аспекты игры, им интересно поведение гроссмейстеров не только за шахматным столом, но и во время отдыха. Уверен, что новый вид трансляции привлечёт к экранам компьютеров и телефонов миллионы новых зрителей по всему миру» - отметил глава компании World Chess Илья Мерензон.

В серии турниров Гран-при (всего 4 тура: первый прошел в ОАЭ (Шарджа), третий пройдет в Швейцарии (Женева), четвертый - в Испании (Пальма-де-Майорка) примут участие 24 гроссмейстера. В результате двое из них получат путевки на кандидатский турнир, который состоится 10-30 марта 2018 г. Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре следующего года.