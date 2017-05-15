«ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного этапа Гран-при в Москве в рамках чемпионата мира по шахматам 2018 года

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат В Долине Славы почтили память погибших на войне солдат
Военный парад в честь Дня Победы в Муранске Военный парад в честь Дня Победы в Муранске
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Губернатор Мурманской области посетила юбилейную журналистскую планерку в телекомпании ТВ-21
 
 
 
 

Курсы валют 13.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,5358
-2,1717
1 USD
Доллар США
57,1640
-1,3742
1 EUR
Евро
62,0915
-2,1483
10 NOK
Норвежских крон
66,5286
-1,1558
10 SEK
Шведских крон
64,3058
-1,9364
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.5 м/с
давление 774.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Марина Ковтун посетит Ковдор
15 Мая 2017, 12:00
Марина Ковтун посетит Ковдор
Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
15 Мая 2017, 11:50
Глава Минпромторга рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
Более десятка апелляционных жалоб направлено на приговор по делу буровой «Кольская»
15 Мая 2017, 09:07
Более десятка апелляционных жалоб направлено на приговор по делу буровой «Кольская»
В Хибинах принудительно спустят лавину
15 Мая 2017, 08:10
В Хибинах принудительно спустят лавину
 
 
 
 

Самое читаемое

Волонтеры обнаружили у Кольского моста трупы собак
14 Мая 2017, 17:45
Женщина получила по голове на 8 марта
14 Мая 2017, 16:32
Сожительница «обчистила» карманы возлюбленного
14 Мая 2017, 16:40
На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг
14 Мая 2017, 15:36
Мурманское рыбоперерабатывающее предприятие не уплатило по налогам более 11 млн рублей
15 Мая 2017, 11:00
Молодому жителю Североморска грозит срок за интимную связь с несовершеннолетней
15 Мая 2017, 09:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » «ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного этапа Гран-при в Москве в рамках чемпионата мира по шахматам 2018 года
 
 
 
 
15 Мая 2017 года, 13:25

«ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного этапа Гран-при в Москве в рамках чемпионата мира по шахматам 2018 года


МОСКВА/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Группа «ФосАгро» выступает официальным спонсором отборочного тура Гран-при по шахматам, который проходит в Москве с 12 по 21 мая и является частью чемпионского цикла 2017-2018 гг.

О партнерстве между Группой «ФосАгро», одним из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире, и компанией World Chess by Agon Limited, владеющей коммерческими правами на организацию турниров чемпионского цикла ФИДЕ по всему миру, было объявлено 12 мая 2017 г. во время официальной церемонии открытия московского этапа Гран-при.

За победу в московском этапе Гран-при сражаются 18 шахматистов из 12 стран, в том числе и пять российских игроков: Александр Грищук, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Эрнесто Инаркиев.

««ФосАгро» на протяжении последних 7 лет является бессменным генеральным партнером Российской шахматной федерации. Философия шахмат и развития компании созвучны – в их основе стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди своих конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на товарных рынках 100 стран мира, включая приоритетный российский рынок.

Мы также поддерживаем матчи за звание чемпиона мира по шахматам, которые проходят в России, например, в Сочи (2014), и матчи с участием российских гроссмейстеров, например, в Нью-Йорке (2016), где Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру. Сегодня рады выступить официальным партнером состязаний Гран При, проходящих в российской столице, и надеемся, что в матче за звание чемпиона мира в следующем году обязательно будет выступать российский гроссмейстер.

23 2

Мы заботимся и о будущем российской шахматной школы, популяризируя шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат.

Помимо поддержки шахмат, нам удается решать и бизнес-задачи по повышению узнаваемости бренда «ФосАгро» и расширению базы потенциальных инвесторов и партнеров», отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев.

Любители шахмат могут наблюдать за ходом московского этапа Гран-при как на площадке, так и в интернете на сайте WorldChess.com.

«Я рад, что «ФосАгро» продолжает оставаться нашим партнером. Наша главная цель – повысить популярность шахматного спорта по всему миру и сделать шахматные турниры как можно более зрелищными.

Во время чемпионата мира мы поняли, что болельщикам важно видеть все аспекты игры, им интересно поведение гроссмейстеров не только за шахматным столом, но и во время отдыха. Уверен, что новый вид трансляции привлечёт к экранам компьютеров и телефонов миллионы новых зрителей по всему миру» - отметил глава компании World Chess Илья Мерензон.

В серии турниров Гран-при (всего 4 тура: первый прошел в ОАЭ (Шарджа), третий пройдет в Швейцарии (Женева), четвертый - в Испании (Пальма-де-Майорка) примут участие 24 гроссмейстера. В результате двое из них получат путевки на кандидатский турнир, который состоится 10-30 марта 2018 г. Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре следующего года.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта