Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Испании

15 Мая 2017 года, 18:17

Спустя две недели после гонки в Сочи вновь побеждает пилот Mercedes, но на этот раз главный кубок достался Льюису Хэмилтону. Англичанин в Барселоне одержал 55-ю победу в карьере, плотно сражаясь с Себастьяном Феттелем, который в итоге стал вторым. Третью ступеньку подиума занял Даниэль Риккардо из Red Bull, воспользовавшись сходом победителя Гран При России Валттери Боттаса из-за неполадок с мотором.

«Я провел прекрасный уик-энд и отыгрался после не очень удачного для меня этапа в России. Пожалуй, сейчас у меня было самое эпичное сражение за последнее время. Я люблю такую борьбу – именно из-за этого я участвую в гонках, именно поэтому я начал заниматься автоспортом. Такие сражения нужны Формуле 1 на каждой гонке.

Моя борьба с четырехкратным чемпионом мира была очень плотная. На старте я потерял позицию, но начал внимательно следить за Себом, не давая ему возможности создать большой отрыв, хотя он был очень быстр. На первом отрезке у меня получалось контролировать износ шин и оставаться достаточно близко позади него, хотя после того, как я провел пит-стоп и получил шины Medium, стало сложно поддерживать такой темп. После второго пит-стопа мы с Себастьяном оказались очень близко друг от друга в первом повороте. Он не оставил мне места, мы могли столкнуться, но, к счастью, этого не произошло.

Я был готов к атакам Себа в конце гонки, у меня были мысли, что он сможет обогнать меня, но я все-таки остался на первой позиции и победил. Я поздравляю свою команду с этим достижением! Команда разработала отличную стратегию и хорошо провела пит-стопы. Я благодарю всех сотрудников, кто напряженно и не жалея себя работал на базе, чтобы подготовить новинки, позволившие нам вести очень плотную борьбу с Ferrari и в итоге выиграть!», – рассказал Льюис об итогах Гран При Испании.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят провел отличную гонку, сумев после старта с предпоследнего места финишировать девятым и заработать два очка.

«Здорово, что сегодня мы заработали очки. Отличные ощущения, горжусь собой и своими инженерами. Мы не сдались после тяжелой квалификации и смогли прорваться с самого конца стартовой решетки на девятое место благодаря отличной стратегии. Сегодня я получил удовольствие от гонки, наслаждаясь каждым кругом. Я смог опередить многих соперников на трассе, которая не очень способствует обгонам. Я очень доволен. После тяжелого уик-энда мы очень рады заработанным очкам. Больше спасибо команде!», – сообщил после финиша Квят.

После Испании Феттель удерживает лидерство в чемпионате со 104 очками. Хэмилтон со 98 очками занимает второе место. Следующий этап Ф1 пройдет в Монако 28 мая.