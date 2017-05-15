В мурманской ДЮСШ-16 завершился учебный год

16 Мая 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - В мурманской ДЮСШ №16 окончание учебного года отметили проведением первенства по дзюдо среди юношей и девушек. 60 учеников спортивной школы заключительный раз в этом сезоне вышли на татами и продемонстрировали гостям и родителям, чему их научили тренеры за период обучения.

«В этом году мы выполнили все, что было намечено: поучаствовали во всех запланированных спортивных мероприятиях, многие наши воспитанники завоевали на них призовые места, - рассказал Директор ДЮСШ-16 г. Мурманска Виталий Аспер. – Хочется отметить, что количество обучающихся в ДЮСШ-16 не уменьшилось, значит, что у детей не пропало желание заниматься спортом – и это главное».

Для некоторых юных спортсменов спортивный сезон не закончится и летом. Некоторые мурманские дзюдоисты отправятся в конце мая в Краснодарский край в летний детский лагерь, где под руководством своих тренеров их ждет увлекательный тренировочный процесс на свежем воздухе, море, экскурсии и много других интересных занятий.