Мурманчане уступили борцам из Москвы

16 Мая 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - 15 мая завершился третий всероссийский турнир по греко-римской борьбе имени мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова.

«Мемориал Гайнанова» стал всероссийским, что говорит о высоком уровне организации состязаний, о достойном уровне конкуренции, - говорится в обращении трехкратного победителя Олимпийских игр, Героя России Александра Карелина к участникам турнира. - Поединки «Стенка на стенку» - серьезное испытание на силу, выносливость и психологическую устойчивость. Удача улыбается самой сплоченной, самой заряженной на высокий результат команде».

Напомним, в соревнованиях, традиционно проводимых на базе спортивного комплекса имени Рифа Гайнанова пансионата с лечением «Фламинго» в Дивноморском (Геленджик), участвовали борцы из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Мурманской области, Кабардино-Балкарии, сборные из Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Южного федерального округа.

«Этот турнир - настоящий праздник спорта. Мы собрались, чтобы отдать дань уважения великому человеку, нашему другу Рифу Гайнанову, который всегда был сторонником честной борьбы. Борцы вели себя на ковре достойно и корректно, демонстрировали прекрасную физическую подготовку и техническое мастерство, - говорит заслуженный тренер России, главный судья соревнований Сергей Новаковский, судивший три Олимпиады и более 15 чемпионатов мира. - В этом году «Мемориал Гайнанова» включен в единый календарный план федерации спортивной борьбы России. Он получил статус всероссийского. Я уверен, это только начало большого пути».

О высоком уровне соревнований говорит и то, что на турнире боролись олимпийский чемпион, чемпион Европы Алексей Мишин, призер чемпионатов России и мира Евгений Салеев, победитель первых Европейских игр Ильяс Магомадов.