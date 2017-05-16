В спортзале «Авангарда» будет уникальный паркет

16 Мая 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В большом зале городского спортивного центра «Авангард» глобальные перемены. Уже демонтирована старая коробка корта. Производится отделка стен, ремонтируются душевые и раздевалки.

«Раньше помещение было практически полностью предназначено для мини-футбола, – рассказал исполняющий обязанности директора «Авангарда» Сергей Негода. – Новое наполнение позволит проводить турниры по баскетболу и волейболу, эти виды спорта также востребованы мурманчанами».

Отличительной особенностью зала станет уникальный паркет на основе дуба. Покрытие специально изготовлено для игровых видов спорта и не уступает тем, на которых проводятся крупнейшие мировые чемпионаты. Травмоопасность на такой площадке сведена к минимуму.

Руководители спорткомплекса надеются, что уже осенью посетители по достоинству оценят новый спортивный зал.

АГМ