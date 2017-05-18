Red Bull пригрозил уходом из Формулы 1

18 Мая 2017 года, 20:13

Руководитель молодежный программы Red Bull F1 Хельмут Марко, пригрозил уходом австрийского коллектива из чемпионата, если при введении следующего технического регламента не будут изменены нынешние силовые установки на болидах.

В 2020 году истекает срок нынешнего регламента, подразумевающего использование сложных и дорогих в использовании гибридных агрегатов. Марко хочет, чтобы будущие двигатели были проще в конструкции, мощнее и гораздо громче, чем нынешние моторы. Сейчас болиды Red Bull оснащены силовыми установками Renault, которые пока не могут полноценно конкурировать с Ferrari и Mercedes.

«Идея очень проста – нам нужен мотор мощностью в 1000 лошадиных сил со стандартным KERS и батареей, и чтобы его производство стоило не больше 15-20 миллионов долларов.

Такие моторы также должны хорошо и громко звучать, не мешая пилоту выжимать «все соки» из болида. Помимо этого, необходимо, чтобы независимые компании вроде Ilmor и Cosworth тоже участвовали в Формуле 1, оказывая техническую поддержку командам. Тогда мы или McLaren могли бы воспользоваться их услугами, чтобы совершенствовать наши силовые установки.

Да, я подтверждаю, что в противном случае, если ситуация с моторами в новом техническом регламенте кардинально не изменится, мы, скорее всего, покинем Ф1. Недавно, когда мы хотели сменить поставщика моторов, ни Mercedes, ни Ferrari не захотели поставлять нам свои агрегаты. Мы хотим, чтобы правила уравнивали шансы, чтобы командам не приходилось шантажировать поставщиков силовых установок о разрыве отношений из-за недостаточной конкурентоспособности последних», – цитирует Марко портал F1i.