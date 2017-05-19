Марина Ковтун осталась довольна новыми спортивными объектами Печенгского района

19 Мая 2017 года, 11:11

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В рамках рабочей поездки в Печенгский район губернатор Марина Ковтун посетила крытый хоккейный корт в Заполярном и спортивный комплекс «Металлург» в Никеле.

Открытие крытого хоккейного корта состоялось 5 марта этого года. Он был построен на средства компании «Норникель» на месте старой уличной хоккейной коробки. На особом бетонном фундаменте был смонтирован шатер длиной 66, шириной 36 и высотой 14 метров.

Также на средства «Норникеля» были приобретены ледозаливочная машина, раздевалки, кабинки для судей, оштрафованных и запасных игроков, трибуны, напольное резиновое покрытие, защитная сетка, хоккейная форма и обмундирование для детской хоккейной команды. Всего на это потрачено 34 млн рублей.

«Крытый ледовый каток – большой подарок «Норникеля». Скорее всего, он будет использоваться и в летнее время, сейчас мы решаем этот вопрос», – отметила губернатор.

Здание спортивного комплекса «Металлург» в 2014-2016 годах подверглось капитальному ремонту. Были отремонтированы фасад, холл, тир, плавательный бассейн, спортивные залы. Открытие СК после ремонта состоялось 11 сентября 2016 года.

Здесь функционируют игровой зал, тренажерный зал, бассейн, база проката, шейпинг-зал, фитнес-центр. На грант по программе «Добрый лед» фонда Елены и Геннадия Тимченко в «Металлурге» смонтировано искусственное ледовое покрытие (синтетический каток).

В спорткомплексе занимаются взрослые и дети. Утверждены четыре секции по плаванию, хоккею, стрельбе и гимнастике. На базе СК проводятся уроки физкультуры в бассейне, соревнования, занимаются спортсмены ДЮСШ Печенгского района по волейболу, футболу.

В 2016 году «Металлург» посетили 22023 человек, в том числе спортивные залы – 11478 человек, бассейн – 10275.

«Порадовал спорткомплекс «Металлург»: закончен ремонт, полностью соответствует требованиям, сертифицируется спортивное сооружение, довольные жители, детей много, посещаемость выросла», – сказала губернатор.