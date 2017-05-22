Заокеанское «Гран При Монако» – страшная авария экс-пилота Ф1 и успех Алонсо

22 Мая 2017 года, 18:00

В прошедший уик-энд прошла квалификация перед знаменитой гонкой Indy 500, которая считается самой престижной в Северной Америке. «500 миль Индианаполиса» – это как Гран При Монако для Формулы 1. Гонка на овале в Индианаполисе является частью чемпионата болидов с открытыми колесами IndyCar, но стоит особняком во всей серии. За нее дают двойные очки, а победитель навсегда остается в зале славы мирового автоспорта.

В этом году к «Инди 500» приковано особое внимание из-за действующего пилота McLaren Фернандо Алонсо, решившего пропустить гонку Ф1 в Монте-Карло ради шанса побороться за большой американский трофей. В Монако Алонсо уже побеждал, и как говорят журналисты из закулисья Формулы 1, испанец нацелился стать вторым человеком в мире, который смог бы завоевать «тройную корону» автоспорта. То есть выиграть три самые почитаемые гонки в мире: Гран При Монако, «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана». Такое пока удалось только двукратному чемпиону Ф1 Грэму Хилл, отцу Деймона Хилла, тоже выигравшего чемпионат в 1996 году.

По итогам квалификации у Фернандо есть реальный шанс приблизиться к желанной «тройной короне» – двукратный чемпион мира показал феноменальный 5-й результат! Не стоит забывать, что Алонсо познакомился с незнакомыми для себя болидом, непривычной трассой и техникой пилотирования всего несколько недель назад. Гонщик мог быть даже выше на стартовой решетке, если бы не технические неполадки на моторе его машины. Поул-позишн выиграл новозеландец Скотт Диксон, четырехкратный чемпион IndyCar. В гонке будет участвовать россиянин Михаил Алешин, показавший 13-е время.

Квалификационная сессия была омрачена ужасной аварией экс-пилота Формулы-1 Себастьян Бурдэ. Французский гонщик потерял контроль над машиной во втором повороте и на скорости за 300 километров в час врезался в стену. Перегрузки в момент удара составляли 118g, но кокпит выдержал и Себастьян остался в сознании. Спасатели извлекали пилота из болида десять минут, после чего его экстренно госпитализировали.

Доктора диагностировали у Бурдэ множественные переломы тазобедренного сустава и перелом правого бедра. Себа успешно прооперировали, после чего врачи сообщили, что здоровью француза ничего не угрожает и он сможет восстановиться. Правда, реабилитация будет долгой, так что этот сезон IndyCar Себастьян пропустит.

Видео аварии:

«Инди 500» состоится в один день с Гран При Монако – 28 мая.