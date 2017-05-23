Игорь Морарь выделил 100 тыcяч рублей из личных средств юной шахматистке

23 Мая 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Ирина Полято – девятилетняя талантливая заполярная шахматистка, ставшая в апреле этого года победителем на первенстве России по классическим шахматам и бронзовым призером по быстрым шахматам в возрастной категории «Девочки до 11 лет».

В сентябре этого года она планировала отправиться на чемпионат Европы в Румынию. Однако поездка оказалась под вопросом. У семьи Полято попросту не было денег для сопровождения дочери — областной спорткомитет и шахматная федерация могут оплатить перелет и проживание только самой шахматистке и ее тренеру, но не ее маме.

Решить эту проблему вызвался заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Он выделил 100 тысяч рублей из личных средств для участия в поездке мамы юной шахматистки.

«В шахматах очень большое значение имеет психологическое состояние игрока. Ирина, не смотря на свои выдающиеся успехи еще очень мала, ей только девять лет. Разумеется, мама должна быть рядом. Ирина и ее родители делают большое дело, ведь победы столь юной шахматистки становятся примером для многих мурманчан», - сказал Игорь Морарь.