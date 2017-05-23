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Главная » Спорт » Около сотни мурманчан пробегут ночной полумарафон
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 16:40

Около сотни мурманчан пробегут ночной полумарафон

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МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманский TRAIL-полумарафон «ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ» состоится в Мурманске 27 мая. Особенность полумарафона: необычное время старта спортсменов в 23:00, и прохождение дистанции ночью, что не должно стать проблемой для его участников, учитывая наступление полярного дня. А вот что создаст трудности, так это сама трасса, которая проходит по пересечённой местности.

По состоянию на 22 мая на полумарафон заявились 96 участников, в том числе 47, готовых пробежать 21 км (четыре полных круга), 23 человек – на участок в 10 км (два круга) и 13 человек – на участок в 5 км (один круг).

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