Около сотни мурманчан пробегут ночной полумарафон

23 Мая 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Мурманский TRAIL-полумарафон «ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ» состоится в Мурманске 27 мая. Особенность полумарафона: необычное время старта спортсменов в 23:00, и прохождение дистанции ночью, что не должно стать проблемой для его участников, учитывая наступление полярного дня. А вот что создаст трудности, так это сама трасса, которая проходит по пересечённой местности.

По состоянию на 22 мая на полумарафон заявились 96 участников, в том числе 47, готовых пробежать 21 км (четыре полных круга), 23 человек – на участок в 10 км (два круга) и 13 человек – на участок в 5 км (один круг).