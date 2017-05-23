Кубок Еврохима по хоккею стартует в среду в Новомосковске

23 Мая 2017 года, 16:15

НОВОМОСКОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Сборная команда Ковдорского ГОКа по хоккею «Север» готова сразиться за главный трофей детского чемпионата мира по хоккею EuroChem Cup 2017. Уже завтра состоится торжественная церемония открытия чемпионата и первые матчи.

Соперниками заполярных мальчишек по группе станут команды из Казахстана и Литвы, с которыми ребята сыграют 23-24 мая. В прошлом году команда «Север» Ковдорского ГОКа заняла лишь седьмое место, но это ничуть не убавило оптимизма северянам: в 2017-м году юные хоккеисты нацелены исключительно на победу! К слову, команда из Казахстана, с которой «Север» сыграет до официального открытия турнира, в прошлом году в упорной борьбе с хозяевами чемпионата заняла второе место.

Детский чемпионат мира по хоккею EuroChem Cup проводится в ледовом дворце Новомосковска уже в шестой раз. Турнир объединяет детские хоккейные команды из регионов присутствия минеральной компании Еврохим. Первый турнир состоялся в Хельсинки в 2011 году. Впервые в чемпионате примет участие команда из Эстонии «Нарва». Лучшим достижением Ковдорской команды стало четвертое место, которое юные хоккеисты завоевали в 2015 году.