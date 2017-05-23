Кубок Еврохима по хоккею стартует в среду в Новомосковске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
 
 

Видеоновости16+

Мурманская ТЭЦ раскочегарит по максимуму
 
 
 
 

Курсы валют 23.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3467
-0,9101
1 USD
Доллар США
56,4988
-0,6614
1 EUR
Евро
63,1713
-0,4766
10 NOK
Норвежских крон
67,3118
-0,6834
10 SEK
Шведских крон
64,7217
-0,4649
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.0 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска отчитался о своей деятельности за 2016 год
23 Мая 2017, 16:50
Мэр Мурманска отчитался о своей деятельности за 2016 год
Мурманский автовокзал получил очередной отказ
23 Мая 2017, 16:30
Мурманский автовокзал получил очередной отказ
Андрей Сысоев: для решения проблем Мурманска не хватает денег
23 Мая 2017, 15:06
Андрей Сысоев: для решения проблем Мурманска не хватает денег
Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
23 Мая 2017, 13:22
Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Пять северян пострадали от клещей за два месяца
23 Мая 2017, 09:41
Подземный источник в Полярных Зорях оказался заражён
23 Мая 2017, 10:30
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
23 Мая 2017, 10:50
Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
23 Мая 2017, 13:22
Андрей Сысоев: для решения проблем Мурманска не хватает денег
23 Мая 2017, 15:06
Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске
23 Мая 2017, 12:49
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » Кубок Еврохима по хоккею стартует в среду в Новомосковске
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 16:15

Кубок Еврохима по хоккею стартует в среду в Новомосковске


НОВОМОСКОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Сборная команда Ковдорского ГОКа по хоккею «Север» готова сразиться за главный трофей детского чемпионата мира по хоккею EuroChem Cup 2017. Уже завтра состоится торжественная церемония открытия чемпионата и первые матчи.

Соперниками заполярных мальчишек по группе станут команды из Казахстана и Литвы, с которыми ребята сыграют 23-24 мая. В прошлом году команда «Север» Ковдорского ГОКа заняла лишь седьмое место, но это ничуть не убавило оптимизма северянам: в 2017-м году юные хоккеисты нацелены исключительно на победу! К слову, команда из Казахстана, с которой «Север» сыграет до официального открытия турнира, в прошлом году в упорной борьбе с хозяевами чемпионата заняла второе место.

Детский чемпионат мира по хоккею EuroChem Cup проводится в ледовом дворце Новомосковска уже в шестой раз. Турнир объединяет детские хоккейные команды из регионов присутствия минеральной компании Еврохим. Первый турнир состоялся в Хельсинки в 2011 году. Впервые в чемпионате примет участие команда из Эстонии «Нарва». Лучшим достижением Ковдорской команды стало четвертое место, которое юные хоккеисты завоевали в 2015 году.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Школьник награжден благодарственным письмом за помощь пострадавшим в ДТП в центре Мурманска
2.
Норвежский траулер «Remøy» был арестован за незаконный вылов почти 400 тонн креветок
3.
Около сотни мурманчан пробегут ночной полумарафон
4.
Мурманский автовокзал получил очередной отказ
5.
Пьяного мотоциклиста задержали в Печенгском районе
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта