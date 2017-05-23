Кубок Еврохима по хоккею стартовал в Новомосковске

24 Мая 2017 года, 09:43

НОВОМОСКОВСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Детский чемпионат мира по хоккею EuroChem Cup стартовал в Новомосковске (Тульская область). Официальное открытие турнира состоится сегодня после полудня, однако на льду дворца «Юбилейный» уже состоялись первые игры.

Команда Ковдорского ГОКа «Север» в первой игре проиграла фаворитам турнира - сборной из Казахстана «Алматы» - со счётом 12:0. Следующая игра – с литовской командой «Клайпеда» 25 мая.

В своеобразном чемпионате мира принимают участие дети 10-12 лет. Команды играют три периода по 15 минут общим временем с небольшими перерывами между ними. Ещё одной отличительной особенностью турнира является то, что на лёд выходят и девчонки, которые бьются за победу своей команды не хуже мальчишек. В этом году за кубок будут сражаться 12 команд из восьми стран мира. С каждым годом интерес к турниру заметно растёт, в оргкомитет обращаются команды, которые хотели бы участвовать в чемпионате наравне с теми, которые сформированы в регионах присутствия МХК «ЕвроХим».

Каждый год турнир завершается спортивным подарком для участников. По словам организаторов, из лучших игроков турнира будет сформирована команда которой предстоит схлестнуться в символическом матче со сборной звёзд советского и российского хоккея. Завершится турнир закладкой камня в основании новой ледовой арены, которая будет возведена при финансовой поддержке минерального гиганта «ЕвроХим».