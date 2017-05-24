«ЕвроХим» превратил Новомосковск в столицу детского хоккея

24 Мая 2017 года, 17:00

НОВОМОСКОВСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Новомосковске состоялась торжественная церемония открытия детского турнира по хоккею на призы минерально-химической компании «ЕвроХим».

«Для нас уже стало хорошей традицией принимать в последние майские дни детский чемпионат мира на призы МХК «Еврохим». Как видите – с каждым годом турнир расширяется, приезжают новые команды. Мы благодарны компании за столь существенный вклад в развитие детского спорта в Новомосковске», – отметил в приветственном слове глава Новомосковска Вадим Жерздев. «Любите хоккей, играйте в хоккей, и пусть победит сильнейший», – напутствовал игроков глава города.

По мнению заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, двукратного Олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Бориса Михайлова турнир в Новомосковске «на сегодняшний день – это лучший из детских и юношеских турниров в нашей стране. В будущем из этих ребят вырастут настоящие профессионалы. Ребята, я хочу пожелать вам хорошей игры! Вперед, да здравствует хоккей!». Прославленный хоккеист Борис Михайлов является одним из талисманов турнира и неудивительно, что по окончании торжественной церемонии открытия юные спортсмены ещё долго не отпускали легенду, фотографировались с ним и брали автографы.

«Вот уже в который раз мы встречаемся на этом льду, и нас всё больше и больше! Давайте смотреть на праздник – праздник хоккея! Хочу сказать, что в следующей году к нам приедут ребята из-за океана. Город Новомосковск становится спортивной столицей», – сообщил на открытии начальник департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» Владимир Торин.

С каждым годом интерес к хоккейному турниру растёт как со стороны участников, так и со стороны зрителей. На турнир приезжают родители юных спортсменов, которые активно поддерживают своих детей, и с каждым годом группы поддержки команд становятся всё больше. Неудивительно, что ледовый дворец спорта «Юбилейный» стал тесноват для турнира такого уровня.

«Мы получили сразу несколько писем из Америки и Канады и вероятнее всего в следующем году будет играть команда из-за океана. И действительно, места нам уже маловато», – рассказал начальник департамента ОСК Владимир Торин. О том, что будет предпринято в следующем году «Би-порту» рассказал глава Новомосковска Вадим Жерздев: «Благодаря турниру EuroChem Cup популярность хоккея в городе стала небывалой, у нас сейчас занимаются этим видом спорта более 400 мальчишек и девчонок. В прошлом году мы анонсировали, что что готовимся к новой ледовой арене. За это время сделан проект, он прошёл все экспертизы, выдано разрешение на строительство. Открою маленькую тайну – после финальной игры, во время закрытия, мы будем закладывать первый камень в основание нового ледового дворца. Мы планируем приступить к строительству новой ледовой арены в этом году». По словам главы Новомосковска, при удачном стечение обстоятельств, в следующем году турнир будет проходить уже на двух аренах.

Вместе со строительством новой ледовой арены городу необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру. Вадим Жерздев признаёт, что существующего номерного фонда гостиниц уже не хватает. «Уже сейчас на турнир приезжает более 400 человек, и это только команды. А ещё родители, группы поддержки. Потребность есть. Мы рассчитываем, что предприниматели это почувствует и инфраструктура по гостиничному бизнесу у нас улучшится», –ответил Вадим Жерздев на вопрос корр. «Би-порта».

Напомним, в хоккейном турнире EuroChem Cup 2017 принимает участие команда «Север» Ковдорского ГОКа. Сегодня юные хоккеисты играли с командой «Алматы» из Казахстана. Завтра им предстоит встреча с командой «Клайпеда».