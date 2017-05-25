Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» завершает сезон бесплатным катанием для всех желающих

25 Мая 2017 года, 11:24

КИРОВСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» завершает самый длинный в России горнолыжный сезон бесплатным катанием. 27 и 28 мая оба склона комплекса готовы принять всех желающих. Такое решение приняло руководство компании «ФосАгро», дочерним предприятием которого является «Большой Вудъявр».

«Большой Вудъявр» - крупнейший и самый высокогорный курорт на Северо-Западе России. За последние 4 года количество трасс увеличилось с 7 до 28, в том числе 15 из них с искусственным освещением, протяженность трасс увеличилась с 10 до 35 км, а к трем имеющимся подъемниками добавились еще 5 и 1 детский ленточный. В текущем сезоне введены в эксплуатацию еще три трассы с искусственным освещением. В зданиях сервисных центров на двух склонах курорта работают прокат, ски-сервис, комфортные раздевалки, кафе.

Предпосылки к созданию и успешному развитию современной горнолыжно-спортивной инфраструктуры в Хибинах заложены уже в самом географическом расположении Кировска. «Большой Вудъявр» - курорт с самым продолжительным сезоном катания в России. Благоприятные климатические условия сочетаются с продолжительным зимним сезоном и большой высотой снежного покрова. Трассы горнолыжного курорта сертифицированы FIS и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Немаловажную роль в росте популярности курорта играет и его транспортная доступность. Благодаря финансовой поддержке компании «ФосАгро» был модернизирован аэропорт «Хибины» и теперь он предлагает регулярные рейсы в три крупных города страны – Москву, Санкт-Петербург и Череповец. Количество перевезенных пассажиров по всем маршрутам неизменно растет.