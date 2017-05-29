Ferrari оформила дубль на Гран При Монако

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Дорогам Мурманска – «неуд». Общественники измерили глубину ям
 
 
 
 

Курсы валют 27.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0677
-0,3749
1 USD
Доллар США
56,7560
0,2008
1 EUR
Евро
63,6689
0,0500
10 NOK
Норвежских крон
67,6714
-0,2783
10 SEK
Шведских крон
65,4157
0,0778
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.1 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
29 Мая 2017, 13:20
Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
29 Мая 2017, 12:00
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
29 Мая 2017, 09:55
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
29 Мая 2017, 09:25
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сгорел автобус
29 Мая 2017, 08:10
Два человека пострадали в ДТП на Ленина
29 Мая 2017, 11:20
За два дня до лета в Мурманской области катаются на санках по снегу
29 Мая 2017, 14:56
Две автомобильных аварии произошли на перекрёстке на улице Радищева
29 Мая 2017, 12:15
Мурманск: прогноз отключений на 29 мая
28 Мая 2017, 19:40
Китайский седан назвали в честь «Мурманска»
29 Мая 2017, 08:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » Ferrari оформила дубль на Гран При Монако
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 18:10

Ferrari оформила дубль на Гран При Монако

4 2

Скудерия прервала долгую серию неудач на трассе в Монте-Карло – спустя 16 лет итальянская конюшня вновь побеждает на легендарной трассе. Ferrari провела очень сильный уик-энд, не только победив, но и оформив дубль на финише. Победу одержал Себастьян Феттель, опередив за счет тактики стартовавшего с поула Кими Райкконена, который последний раз занимал первое место на стартовой решетке в 2008 году. На третье место прорвался Даниэль Риккардо из Red Bull, стартовавший пятым.

В закулисье сразу стали говорить, что Ferrari специально произвела рокировку своих гонщиков, чтобы Феттель получил больше очков и оторвался в чемпионате от Льюиса Хэмилтона. Но, естественно, Феттель и босс конюшни Маурицио Арривабене опровергли все заявления насчет командной тактики. Только вот лицо Кими и его скудные комментарии на подиуме дают понимание, насколько же сильно расстроился чемпион мира 2007 года.

4 3

Впрочем, может быть Кими расстроен сам на себя? Незадолго до первого пит-стопа финн перетормозил в одном из поворотов, что привело к проплешине на его шине. Темп Райкконена стал падать, и гонщик сам попросил о пит-стопе, возможно, даже раньше, чем хотела команда. Себастьян остался лидером на чистой трассе, начав штамповать быстрые круги. В итоге, после своего пит-стопа Себ выезжает аккурат перед Кими и доводит гонку до исторической победы.

«Это фантастика! Гонка была очень напряженной и увлекательной. Я надеялся на более лучший старт в своем исполнении, но Кими гораздо лучше тронулся с места. У меня не было возможности его обогнать, так что я запасался терпением.

Что касается командной тактики, то мы не использовали ее. Мы все обсудили перед гонкой, наш план был очевиден – право первым провести пит-стоп получает лидер, и если у тебя есть такой приоритет, то ты используешь свое положение. Правда, это была та самая редкая гонка, когда более поздняя остановка оказалась лучшим вариантом. Мне выпал шанс и я его использовал. Я не буду врать, я очень доволен результатом.

4 4

 

При этом я понимаю, насколько расстроен Кими. Моей главной задачей было держаться впереди Боттаса и как можно ближе к Кими, так что я был удивлен, когда вернулся на трассу лидером. Именно сегодня лучшей стратегией оказалась более поздняя остановка, но перед гонкой такое невозможно предсказать. Все мы гонщики, так что отлично понимаю, что сегодня Кими не очень доволен. Он отлично провел первый отрезок, но когда тебя зазывают в боксы, ты едешь на пит-стоп, а потом начинаешь изо всех сил атаковать. Мне сообщили о времени последних кругов Боттаса, и я понял, что должен выжать все из машины, чтобы не потерять свою позицию. Поэтому я очень удивился той скорости, что она развила – это помогло мне остаться лидером гонки после моего пит-стопа.

Команда провела фантастический уик-энд! Огромное всем спасибо, мы заслужили эту победу», – цитирует Феттеля Autosport.

Себастьян Феттель после Монако укрепил свою позицию в турнирной таблице – немец лидирует со 129 очками. Льюис Хэмилтон занимает второе место, имея 104 очка.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта