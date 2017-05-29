Ferrari оформила дубль на Гран При Монако

29 Мая 2017 года, 18:10

Скудерия прервала долгую серию неудач на трассе в Монте-Карло – спустя 16 лет итальянская конюшня вновь побеждает на легендарной трассе. Ferrari провела очень сильный уик-энд, не только победив, но и оформив дубль на финише. Победу одержал Себастьян Феттель, опередив за счет тактики стартовавшего с поула Кими Райкконена, который последний раз занимал первое место на стартовой решетке в 2008 году. На третье место прорвался Даниэль Риккардо из Red Bull, стартовавший пятым.

В закулисье сразу стали говорить, что Ferrari специально произвела рокировку своих гонщиков, чтобы Феттель получил больше очков и оторвался в чемпионате от Льюиса Хэмилтона. Но, естественно, Феттель и босс конюшни Маурицио Арривабене опровергли все заявления насчет командной тактики. Только вот лицо Кими и его скудные комментарии на подиуме дают понимание, насколько же сильно расстроился чемпион мира 2007 года.

Впрочем, может быть Кими расстроен сам на себя? Незадолго до первого пит-стопа финн перетормозил в одном из поворотов, что привело к проплешине на его шине. Темп Райкконена стал падать, и гонщик сам попросил о пит-стопе, возможно, даже раньше, чем хотела команда. Себастьян остался лидером на чистой трассе, начав штамповать быстрые круги. В итоге, после своего пит-стопа Себ выезжает аккурат перед Кими и доводит гонку до исторической победы.

«Это фантастика! Гонка была очень напряженной и увлекательной. Я надеялся на более лучший старт в своем исполнении, но Кими гораздо лучше тронулся с места. У меня не было возможности его обогнать, так что я запасался терпением.

Что касается командной тактики, то мы не использовали ее. Мы все обсудили перед гонкой, наш план был очевиден – право первым провести пит-стоп получает лидер, и если у тебя есть такой приоритет, то ты используешь свое положение. Правда, это была та самая редкая гонка, когда более поздняя остановка оказалась лучшим вариантом. Мне выпал шанс и я его использовал. Я не буду врать, я очень доволен результатом.

При этом я понимаю, насколько расстроен Кими. Моей главной задачей было держаться впереди Боттаса и как можно ближе к Кими, так что я был удивлен, когда вернулся на трассу лидером. Именно сегодня лучшей стратегией оказалась более поздняя остановка, но перед гонкой такое невозможно предсказать. Все мы гонщики, так что отлично понимаю, что сегодня Кими не очень доволен. Он отлично провел первый отрезок, но когда тебя зазывают в боксы, ты едешь на пит-стоп, а потом начинаешь изо всех сил атаковать. Мне сообщили о времени последних кругов Боттаса, и я понял, что должен выжать все из машины, чтобы не потерять свою позицию. Поэтому я очень удивился той скорости, что она развила – это помогло мне остаться лидером гонки после моего пит-стопа.

Команда провела фантастический уик-энд! Огромное всем спасибо, мы заслужили эту победу», – цитирует Феттеля Autosport.

Себастьян Феттель после Монако укрепил свою позицию в турнирной таблице – немец лидирует со 129 очками. Льюис Хэмилтон занимает второе место, имея 104 очка.