Инди-500: победа экс-гонщика Ф1 и сход Фернандо Алонсо

29 Мая 2017 года, 19:00

В один день с Гран При Монако проходили знаменитые «500 миль Индианаполиса», ради которых Фернандо Алонсо пропустил этап на Лазурном берегу. Испанец удивил всех своей скоростью, показав пятое место в квалификации на абсолютно незнакомой трассе за рулем непривычного болида.

Алонсо был одним из главных претендентов на победу. Но в самой гонке случилась по настоящему комичная ситуация – испанца опять, даже в другой гоночной серии на другом конце света, подвел двигатель Хонда. С недавних пор российские фанаты автоспорта такое называют как «Хондец».

На протяжении гонки Фернандо действовал безупречно – «чисто» обгонял соперников после неудачного старта и рестартов, не допускал ошибок и избегал наездов на обломки от болидов, попавших в стену. Алонсо до своего хода не выпадал из первой десятки и даже какое-то время лидировал. За 21 круг до финиша, когда испанец занимал девятое место и бодро прорывался вперед, звук мотора Хонда издал предательский свист и задымил. Даже представить трудно, что думал Фернандо про японскую компанию, когда парковал свой оранжевый болид.

Победителем же 101-гонки Инди-500 оказался бывший пилот Формулы 1 Такума Сато, пролидировавший 17 последних кругов. Это первая победа Сато в Индианаполисе и первая победа японского гонщика в знаменитой гонке. Кстати, это иронично, но болид Сато был оснащен двигателем Хонда.

«Я услышал скрипучий треск в двигателе, сбросил скорость и заметил дым. Я понял, что все кончено. Думаю, мы заслуживали как минимум добраться до финиша. Если бы не мотор, то кто знает, где бы мы оказались в итоге. Я получил прекрасный опыт, мне понравилась гонка, она была веселой, а в течение пары кругов мы даже лидировали. Для нас оказалось большим сюрпризом, что мы приехали сюда и сразу же оказались конкурентоспособными», – цитирует Алонсо Sky Sports.

Видео схода Алонсо: