Сборная Северного флота по хоккею вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил России

29 Мая 2017 года, 16:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Сборная Северного флота по хоккею с шайбой вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил России. Команда СФ одержала три победы подряд, обыграв сборные Южного военного округа со счётом 4-2, Воздушно-десантных войск – 3-2, Главного военно-медицинского управления Минобоороны России – 12-1.

«В матче с военными медиками самым результативным игроком стал представитель Кольской флотилии разнородных сил СФ Михаил Меев. Он забил в ворота соперников четыре шайбы, другие хоккеисты – Дмитрий Арбузов – две, Артур Мамедов, Никита Швайцер, Виталий Талько, Юрий Сборцев, Максим Пужанский, Вячеслав Запевалов – по одной», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Сегодня сборной Северного флота предстоит сразиться в напряжённой борьбе с командой Западного военного округа.

Чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая 2017 года.