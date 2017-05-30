Мельдоний заменят L-карнитином

30 Мая 2017 года, 19:50

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) нашло заменитель мельдонию, ставшему в 2016 году причиной отстранения части российской сборной от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как пояснил «Известиям» руководитель ФМБА Владимир Уйба, L-карнитин в комбинации с другими препаратами обладает сходным с мельдонием действием в отношении клеток миокарда и сосудов. Эти лекарства обеспечивают клетки сердца питательными веществами за счет вовлечения в энергообмен жирных кислот, и тем самым защищают сердце от перенапряжения и повреждения.

«L-карнитин похож по химической структуре на мельдоний. Комбинируя этот продукт в определенных пропорциях с антиоксидантами, адаптогенами и другими разрешенными препаратами можно добиться более устойчивого и качественного результата», – пояснил глава ФМБА.

Однако некоторые профессиональные спортсмены сомневаются, что L-карнитин сможет стать полноценной заменой мельдонию.

«В практике западной медицины уже давно используются объемные вливания L-карнитина сердечникам, – сказал чемпион России-2012 по конькобежному спорту Сергей Лисин. – Схожесть формул мельдония и L-карнитина ничего не гарантирует, это принципиально разные вещества: первое полностью синтетическое, а второе синтезируется в организме человека. На Западе этот препарат изучен намного лучше, чем у нас. Он надежно занял свое место в спортивной медицине, но примерно на уровне витаминов, не выше».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году согласовало с ФМБА России протокол исследований по мельдонию. После получения первых результатов в WADA согласились, что полное выведение мельдония из организма требует длительного времени.

«Нам удалось привлечь научное руководство WADA к диалогу и осуществить совместные исследования по срокам выведения мельдония, – рассказал Уйба. – Мы отобрали 32 испытуемых и давали им терапевтическую дозу мельдония в течение месяца, а после его отмены проверяли содержание препарата в их моче и крови. У шести испытуемых мельдоний обнаружился даже через девять месяцев после прекращения приема. У остальных были подъемы содержания препарата в моче после тестовых нагрузок через три, четыре, пять месяцев».

В итоге WADA сняло претензии в преднамеренном приеме мельдония со спортсменов, у которых его находили в первые месяцы после запрета. ФМБА России продолжает эксперимент. В агентстве уверены, что следы мельдония будут обнаружены у отдельных испытуемых и через год после отмены препарата.

«Срок выведения мельдония зависит от длительности его приема, – пояснил Уйба. – Одна из его особенностей – накопление препарата в жировом депо за счет прочных связей с белками плазмы крови. Препарат выбрасывается в кровь из депо в результате физических нагрузок. Кроме того он обладает высочайшей реабсорбцией в почках (то есть вновь возвращается из первичной мочи в плазму крови) и может снова депонироваться в тканях. Поэтому во время тренировок и после соревнований мельдоний снова может оказаться в моче в непрогнозируемом количестве».

По словам руководителя ФМБА России, препарат потерял актуальность для спортивной медицины. Агентство строго инструктирует врачей, работающих со спортсменами. Кроме того, в стране приняты жесткие меры для предотвращения допинговых скандалов: создана антидопинговая комиссия, внесены поправки в Уголовный кодекс.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын