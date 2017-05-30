Сборная Северного флота по хоккею стала бронзовым призёром чемпионата Вооружённых Сил России

31 Мая 2017 года, 11:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сборная Северного флота по хоккею с шайбой стала бронзовым призёром чемпионата Вооружённых Сил России, сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В ходе этого спортивного соревнования команда сыграла пять игр. По одной – со сборными Южного, Западного военных округов, Главного военно-медицинского управления Минобороны России, две – Воздушно-десантных войск.

Самым результативным игроком сборной Северного флота стал представитель армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Алексей Чернядьев. Он забил в ворота соперников пять шайб. По четыре раза поразили ворота противников также военнослужащий армии ВВС и ПВО Максим Пужанский и представитель Кольской флотилии разнородных сил Михаил Меев.

Вратарь сборной Северного флота – представитель соединения морской пехоты – Иван Гольцов признан лучшим вратарём чемпионата Вооружённых Сил.

30 мая на ледовой арене спортивного дворца «Хоккейный» в Санкт-Петербурге состоялось закрытие чемпионата и награждение победителей и призёров.