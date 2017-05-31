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Главная » Спорт » Босс Mercedes F1: «Мы должны догнать Ferrari»
 
 
 
 
31 Мая 2017 года, 21:35

Босс Mercedes F1: «Мы должны догнать Ferrari»


Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признал, что недостаточная скорость обновления их болида и неэффективная работа с шинами может обернуться проигрышем Ferrari в чемпионате.

«У нас очень быстрая машина, способная выиграть титулы, но она крайне капризная дама. Ей не нравятся шины, она не всегда может эффективно работать с ними. Нам нужно понять, почему это происходит и как это исправить. Посмотрите на Ferrari — они просто выезжают на трассу и их машина отлично работает весь уик-энд.

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Мы знаем, что в Ferrari довольно рано начали работу над болидом 2017 года, кажется еще в декабре 2015-го. Мы же начали разрабатывать проект для этого года в марте 2016-го, направив 50% наших ресурсов на него. Ferrari опережает нас на 16 недель, а этого времени достаточно, чтобы добиться преимущества в четыре-пять десятых, тем более в условиях нового регламента, когда каждую неделю узнаешь о машине много новой информации. Это и объясняет, почему новый болид Ferrari выглядит так хорошо. В Mercedes поступили также в 2013 году, рано начав работу над машиной 2014 года.

Но мы не собираемся искать оправданий, что не можем заставить работать наш болид и шины, как этого хотелось бы. Можно еще привести в качестве примера Red Bull, когда они не попадают в настройки и начинают уступать лидерам 1,5 секунды, а потом исправляют ситуацию в гонке. Эта проблема есть у всех, кроме Ferrari. И надо отдать итальянской конюшне должное, они разработали отличную машину, которая всегда здорово работает с шинами. Мы же собираемся их догнать на ближайших гонках, так что борьба за титул только начинается», — цитирует Вольффа Sky Sports.

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