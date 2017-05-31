В преддверии Кубка конфедераций в России усилены меры безопасности

01 Июня 2017 года, 08:50

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – С 1 по 16 июня 2017 года на территории Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городах федерального значения вводится запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Мера принята в соответствии с требованиями президента согласно указу от 9 мая.

В указанный период нахождение с гражданским и служебным огнестрельным оружием в перечисленных субъектах запрещено.

Напомним, усиленные меры безопасности вводятся на время проведения Кубка конфедераций, а именно с 1 июня по 12 июля 2017 года, и первенства мира по футболу – с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Администрация аэропорта «Мурманск» обращает внимание пассажиров, имеющих разрешение на ношение оружия, о недопустимости его провоза в указанные периоды времени.