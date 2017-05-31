В Кировске состоится I этап Кубка молодежи по мотокроссу

01 Июня 2017 года, 10:17

КИРОВСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В Кировске ведется подготовка трассы к первому этапу Кубка молодежи Мурманской области по мотокроссу. Соревнование посвящено Дню России и состоится 11 июня. Оно организовано в рамках реализации проекта «Открытые областные соревнования по мотокроссу «Мото-драйв», ставшего победителем конкурса проектов для детских и молодежных общественных объединений.

«Целью является популяризация технических видов спорта среди населения, совершенствование мастерства и определение сильнейших спортсменов области», – рассказали в региональном Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям, которое выступало в качестве организатора конкурса проектов.

Обязательным условием для участия является наличие документов, предусмотренных требованиями Мотоциклетной федерации России, и лицензии МФР на текущий календарный год. На момент проведения у спортсменов также должны быть медицинская справка и страховой полис.