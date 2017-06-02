X-Fit. Добро пожаловать

02 Июня 2017 года, 14:29

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Самое ожидаемое событие летнего спортивного сезона — 1 июня состоялось открытие фитнес-клуба Х-Fit в Мурманске. Клуб, расположенный по адресу Гвардейская, 1А уже встречает своих первых посетителей.

X-Fit — самая разветвленная сеть фитнес-клубов включает более 60 филиалов по всей России. На сегодняшний день клиентами сети являются более 350 000 человек.

Теперь и у мурманчан есть отличная возможность попробовать весь спектр фитнес услуг на уровне мировых стандартов. Фитнес-клуб Х-Fit в Мурманске предлагает своим клиентам:

фитнес и разнообразные групповые занятия для взрослых и детей;

салоны красоты и SPA;

хамам;

бары с самым разнообразным меню;

спортивное питание;

зал спортивных игр (волейбол, баскетбол, скалолазание, настольный и большой теннис) — будет открыт в скором времени;

бассейн на 7 дорожек (длиной 30 метров).

Большое внимание в фитнес-клубе уделяется качеству, эффективности, удобству и безопасности тренажеров. В залах устанавливается оборудование ведущих мировых брендов, которое отвечает всем перечисленным требованиям.

Служба подготовки персонала руководствуется высокими стандартами в подборе команды, обучении тренеров, предоставлении в клубах фитнес-программ мирового уровня. Весь персонал фитнес-клубов проходит специальное обучение.

X-Fit тесно сотрудничает с мировыми лидерами фитнес-индустрии по силовым, функциональным, танцевальными тренингам и другим популярным направлениям.