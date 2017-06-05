Сотрудники полиции Мурманской области заняли первое место в личном зачете первенства «Динамо» по плаванию

05 Июня 2017 года, 18:33

МУРМАНСК/ 5 июня - В минувшие выходные в Мурманске в Центральном плавательном бассейне по программе Спартакиады прошло первенство Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 60 участников из 11 коллективов физической культуры силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области (КФК).

В соответствии с положением о соревнованиях, в зачет команды шли лучшие результаты среди мужчин трех возрастных категорий и результаты среди женщин.

В личном первенстве среди женщин победу на дистанции 100 метров одержала представительница УМВД России по Мурманской области Ирина Ширяева. Второе место завоевала представитель ФКУЗ МСЧ МВД России Шабалкина Ирина, третье место – у представителя КФК №8 Яны Орловой.

Среди мужчин до 35 лет в личном зачете на дистанции 100 метров 1 место занял Александр Архипов (КФК №8), 2 место – Михаил Мешков (КФК №2), 3 место занял сотрудник УФСИН России по Мурманской области Виталий Мусиенко.

В возрастной категории 35-39 лет среди мужчин лучшим стал сотрудник УМВД области Иван Колесник. С небольшим отрывом ему уступил Антон Новиков (КФК №2), на третьем месте - Александр Майоров (КФК №8).

В возрастной категории среди мужчин 40 лет и старше лучшим стал Александр Сычев (КФК №14), на 2 месте - Алексей Побережный (КФК №8), 3 место занял Владимир Дегелев.

В эстафетных заплывах победу одержала сборная команда ПУ ФСБ России по западному арктическому району. Команда УМВД России по Мурманской области, в состав которой вошли Ширяева Ирина, Колесник Иван, Данченков Владимир и Васильев Сергей, завоевала серебренные награды Третье место у сотрудников УФСБ России по Мурманской области.

В итоговом командном первенстве МРО ОГО ВФСО «Динамо» по плаванию победителями стала сборная команда ПУ ФСБ России по Мурманской области, второе место завоевали мурманские полицейские и третье место досталось УФСБ России по Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)