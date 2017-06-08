Командующий Северным флотом поздравил сборную Северного флота по хоккею с призовым местом на чемпионате ВС РФ

СЕВЕРОМОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил игроков сборной Северного флота по хоккею с призовым местом на открытом чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации. Северофлотцы заняли на чемпионате, который проходил в Санкт-Петербурге 26-30 мая, третье место.
Вратарь сборной Северного флота – представитель соединения морской пехоты – Иван Гольцов признан лучшим вратарём чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации.
Николай Евменов вручил хоккеистам медали и почётные грамоты.