Велогонка «Арктик Райс» может пройти в Мурманске и Киркенесе

13 Июня 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области выступил с инициативой проведения на территории Мурманской области и Норвегии велогонки «Арктик Райс». Проект направлен на расширение российско-норвежских связей на Севере.

Велогонку предлагается провести в августе 2018 года в два дня. В первый день заезд проводится в Мурманске, во второй день гонка будет проходить на маршруте Долина Славы – Киркенес, включая пересечение границы.

По предварительной оценке на проведение гонки потребуется 48,45 млн рублей.

Фото: plus.google.com